Молодые белорусы не хотят служить в лукашенковской армии

4
  • 8.09.2025, 12:28
  • 3,354
Молодые белорусы не хотят служить в лукашенковской армии

Они игнорируют повестки.

Суд Ленинского района Бреста 5 сентября на выездном заседании в военкомате рассмотрел уголовное дело против местного жителя по ч. 1 ст. 435 УК (уклонение от мероприятий по призыву на воинскую службу).

Согласно материалам дела, брестчанин состоит на учете в военном комиссариате. С марта по май шел призыв в армию. Он получил повестку на май, но не явился в военкомат без уважительных причин. До окончания весеннего призыва парень так и не появился там.

«Умышленно воспрепятствовав таким образом принятию и реализации решения призывной комиссии об исполнении гражданином воинской обязанности, уклонился от мероприятий по призыву на воинскую службу», — сообщает пресс-служба суда Ленинского района Бреста.

Приговор вынес судья Андрей Грушко. Брестчанину назначили 360 часов общественных работ.

Приговор не вступил в силу, может быть обжалован и опротестован.

