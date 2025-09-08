Украина объявила российского рэпера Тимати в розыск 5 8.09.2025, 12:29

2,052

Тимати

Фото: peopletalk.ru

Его обвиняют в поддержке агрессии.

Служба безопасности Украины объявила в розыск российского рэпера Тимати (настоящее имя - Тимур Юнусов). Информация об этом размещена в базе розыска МВД Украины

по состоянию на понедельник, 8 сентября. Музыкант числится в розыске с 1 июля. Российские медиа обратили внимание на это лишь сейчас. Ранее о розыске Тимати не сообщалось.

СБУ в июне заочно обвинила Тимати в том, что он неоднократно нарушал порядок въезда на временно оккупированные территории Украины. По данным следствия, российский рэпер не менее семи раз участвовал в концертах в Крыму, об аннексии которого Россия объявила в 2014 году.

В заявлении СБУ отмечалось, что Тимати - «один из участников российской пропаганды», был доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента в 2012, 2018 и 2024 годах.

