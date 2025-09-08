закрыть
Под Гродно в сентябре зацвели слива и яблоня

3
  • 8.09.2025, 12:49
Под Гродно в сентябре зацвели слива и яблоня

Фотофакт.

На календаре осень, но природа, похоже, решила спутать времена года. В деревне Наумовичи Гродненского района в начале сентября неожиданно зацвели яблоня и слива, пишет Newgrodno.by.

Фотографиями необычного явления поделились читатели портала. Судя по всему, повторное цветение связано с затянувшейся аномально теплой погодой. Однако, вероятно, из этих цветов плодов уже не будет — осень не даст завязям вызреть.

Стоит отметить, что подобные случаи в регионе фиксировались и ранее. Так, в прошлом году сентябрьская жара также спровоцировала «вторую весну» для некоторых плодовых культур.

