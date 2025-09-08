Шанхайская организация «несотрудничества» 2 8.09.2025, 12:58

Фото: AP

В ШОС царит показуха.

Недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) вновь показал миру фотогеничную солидарности: премьер-министр Индии Нарендра Моди, Путин и председатель КНР Си Цзиньпин демонстрировали единство на камеру. Цель очевидна — показать, что торговые тарифы США против Индии и Китая, а также санкции против России не заставят их подчиняться, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

Однако за этими показными жестами скрываются глубокие противоречия. Китай и Россия объединены скорее обстоятельствами. Россия нуждается в покупателях своей нефти и газа, Китай — в энергетическом сырье и рынках, но историческая недоверчивость и стратегические разногласия остаются. Индия, крупнейшая демократия мира и одна из самых быстрорастущих экономик, в отличие от Китая и России, интегрируется с западными экономиками и участвует в квартете стран — партнерстве с США, Австралией и Японией, что дает ей более надежные гарантии безопасности.

ШОС остается дезорганизованной структурой. Члены организации продолжают иметь территориальные и стратегические разногласия: Китай и Индия конфликтуют на границе, Пакистан остается непримиримым соперником Индии, Киргизия и Таджикистан воевали за спорные территории. Даже объединение стран вокруг Ирана и Беларуси добавляет лишь внешнеполитической драматичности, но не укрепляет координацию.

Тем не менее Вашингтону не стоит игнорировать ШОС. Вопреки внутренней разобщенности, саммит демонстрирует, как страны Евразии пытаются создать альтернативу западной системе. Недавние тарифы США на индийский импорт российской нефти лишь усилили раздражение Индии, рискуя ослабить стратегическое партнерство с перспективной мировой державой.

ШОС остается инструментом демонстрации силы и солидарности, но внутренние противоречия показывают, что организация вряд ли сможет стать полноценной альтернативой существующему мировому порядку.

