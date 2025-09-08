В Минске между пешеходом и самокатчиком произошел серьезный конфликт 9 8.09.2025, 13:00

2,752

Ситуация попала на видео.

Это видео в редакцию «Онлайнера» прислал читатель: он рассказал, что камера одного из столичных домов на ул. Притыцкого сняла конфликт между самокатчиком и пешеходом. Что конкретно произошло, мы не знаем. Однако на видео заметно: мужчина попытался задеть ногой парня на электросамокате. Намеренно или нет — судите сами.

Самокатчик после этого уехал, а мужчина прошел пару шагов и сел на землю. Но вскоре ему пришлось встать: к пешеходу быстро приближалась толпа молодых людей. Сначала они, похоже, просто разговаривали. Позже мужчина решил удалиться. Однако, насколько можно рассмотреть на записи, получил удар и упал.

Как утверждает читатель, видео снято вчера, 4 сентября, около 22:15. В разговоре с журналистами он отметил: его соседи, у которых есть доступ к записи, собирались обращаться в милицию.

Позже с журналистами связался молодой человек, который представился одним из участников неприятного инцидента. Он рассказал: его компании ранее не была знакома с мужчиной, который пытался задеть самокатчика.

— На мой взгляд, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Он ударил моего друга ногой, когда тот двигался на самокате. На видео этого можно не разглядеть, но удар был. После этого мы хотели пообщаться с ним и узнать причину его действия, однако он начал хамить и угрожать. А затем засунул руку в карман — мой друг испугался, что он может достать какое-то оружие, и ударил его.

На следующий день мы встретились с этим мужчиной, поговорили и разошлись миром.

Ситуация не такая страшная, как может показаться, никаких увечий этому мужчине не было нанесено.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com