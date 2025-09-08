Путин идет ва-банк Виктор Андрусив

8.09.2025, 13:32

3,330

Виктор Андрусив

Финальное сражение за Донбасс?

Во всей этой чехарде между Трампом и Путиным мы не заметили важное: Путин озвучил пункт своей остановки. Тезис «отдайте нам Донбасс – и мы остановимся» означает, что он действительно планирует остановиться, когда возьмет Донбасс. Этому много причин: от экономических до военных. Конечно, остановится он только на время. Однако взять Донбасс для него просто необходимо, без этого невозможно ему остановиться.

По всем признакам и разведданным, он действительно готовит «финальную битву». Мы, правда, уже много видели этих финальных сражений, масштабных летних наступлений – и все завершалось мелкими продвижениями. Но в этот раз, скорее всего, так не будет. У орков есть как минимум два доказательства, почему им все может удастся. Первое – у них стали получаться глубокие прорывы. Да, мы контратакуем, блокируем, отбиваем, но все чаще они беспрепятственно пробегают километры. Второе – им таки удается пробить нашу ПВО. Попадание в Кабмин – это сигнал, что, в принципе, все объекты становятся им доступными.

Поэтому для окончательного сражения им всего-навсего нужно удвоить или утроить свои усилия. Увеличить кратно «мясо», пробегающее наши посадки, и нарастить кратно Shahed и ракеты. По второму пункту – все это могут почувствовать раз в два-три дня. Поэтому слово «блэкаут» в этом году имеет наибольшие шансы стать реальным.

Второй пункт пока ощущают бригады на покровском и константиновском направлениях. Но, думаю, скоро почувствуют все.

Почему это сражение является финальным для Путина на этом этапе? Фактически он будет идти ва-банк, он будет бросать все, что у него есть, и после этого сражения он не сможет продолжать свои наступления еще долгое время. Ибо единственная возможность – это мобилизация, а как мы видели последние четыре года, он очень боится этого шага.

Что делать? Нет, я не хочу сеять панику, но я таки хочу, чтобы всем стало страшно. Чтобы все поняли, что самое плохое не позади, а впереди. Я хочу, чтобы певцы снова начали творить патриотические песни, я хочу, чтобы все свободные средства шли на донаты, я хочу, чтобы все готовились к максимальной обороне и отражению финального сражения. Я хочу, чтобы совок выгнали и молодые талантливые командиры заняли ключевые должности. Я хочу, чтобы мы боролись как в 2022-м и 2023 году.

Виктор Андрусив, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com