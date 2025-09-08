Легендарный световой меч Дарта Вейдера продан за рекордные $3,6 миллиона 8.09.2025, 13:34

Для фанатов — это часть современной мифологии.

Световой меч Дарта Вейдера, использованный в оригинальных фильмах «Звездных войн», был продан на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе за рекордные $3,6 млн. Лот стал самым дорогим предметом в истории торгов, связанных с культовой киносагой, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Основная ставка составила $2,9 млн, а еще $700 тыс. покупатель заплатил в качестве премии аукционному дому. Именно этим красным мечом Вейдер сражался в «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая».

По данным организаторов, на съемочной площадке реквизит держали исполнитель роли Дарта Вейдера Дэвид Проуз и его дублер Боб Андерсон.

Аукцион предложил более 400 уникальных предметов. Среди них: плеть из «Индианы Джонса», проданная за $485 тыс., флейта и коробка из «Звездного пути: Следующее поколение» ($403 тыс.), табличка с платформы 9 ¾ из фильмов о Гарри Поттере и шлем из «Властелина колец: Братство кольца».

Главный операционный директор Propstore Брэндон Аллингер отметил, что сделка стала «историческим моментом не только для аукционного дома, но и для всего мира коллекционирования киноартефактов». По его словам, продажа светового меча как самого дорогого предмета «Звездных войн» подчеркивает культурное наследие саги и страсть поклонников, для которых эти предметы — это часть современной мифологии.

