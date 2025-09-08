Как выглядит самая дешевая квартира Минска 8.09.2025, 13:43

Это «сталинка» рядом с метро.

«Онлайнер» ищет самую дешевую квартиру Минска. В августе это звание носила однушка в Уручье стоимостью $52 500 по курсу. Но объявление о ее продаже уже исчезло — возможно, она все-таки нашла своего покупателя. Теперь самым бюджетным можно считать жилье на Партизанском проспекте за $52 900 в эквиваленте.

Прежде чем показать вам нового рекордсмена, вспомним предыдущего. Квартира в хрущевке на улице Уручской, в пешей доступности от метро. Дом 1969 года, но уже успел пройти через капитальный ремонт. Однушка располагалась на последнем этаже.

Площадь — 32,3 кв. м. В основной комнате — ничего лишнего: двухъярусная кровать, диван и стул у окна. Скромно, но жить можно. А вот ванной и кухне ремонт бы не помешал.

Цена — $52 500 по курсу.

Новый рекордсмен стоит на $400 дороже. Находится он в трехэтажной сталинке, построенной в 1947 году. Что это значит? Высокие трехметровые потолки и кирпичные стены!

Сама квартира занимает чуть больше 30 «квадратов», из них 19 отдано основной комнате, 7 — кухне. Санузел в квартире совмещен.

Ремонт довольно простенький — линолеум на полу, старые обои на стенах. А ванная комната явно нуждается в дополнительных вложениях. Зато можно сделать все на свой вкус.

Жилье располагается прямо на Партизанском проспекте. До станции метро «Автозаводская» можно дойти пешком.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com