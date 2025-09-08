Восточный фланг НАТО готовится к учениям «Запад-2025» 8.09.2025, 13:45

НАТО оценит боеготовность российской армии.

С 12 по 16 сентября Россия и Беларусь проведут масштабные военные учения «Запад-2025», первые после начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Маневры затронут территории, близкие к границам Польши и Литвы, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы обязаны относиться к этим учениям максимально серьезно. Литва и наши союзники готовы наблюдать за ситуацией и при необходимости реагировать», — заявил замминистра обороны Литвы Томас Годляускас.

В ответ страны альянса проводят собственные маневры. Польша задействовала 30 тысяч военных в учениях Iron Defender-25, Литва запускает национальные учения Thunder Strike, а 10 стран Северной Европы участвуют в совместной операции Tarassis 25.

Учения проводятся Россией каждые четыре года с 1999-го и традиционно вызывают повышенное внимание. В 2009 году они моделировали ядерный удар по Варшаве, а маневры 2021 года привели к развертыванию войск в Беларуси, позже использованных для вторжения в Украину.

По данным литовской разведки, в «Западе-2025» примут участие до 30 тысяч военнослужащих — меньше, чем в 2021 году, когда численность достигала 200 тысяч. Однако эксперты предупреждают, что Москва может использовать учения для провокаций — от кибератак до нарушений воздушного пространства, чтобы проверить готовность НАТО.

Особую обеспокоенность вызывает район Сувалкского коридора между Беларусью и Калининградской областью, считающийся одним из самых уязвимых мест обороны Европы.

Западные аналитики отмечают, что сценарии маневров могут показать, к какому типу войны Москва готовится против Запада.

