Белорусский рубль ждет девальвация 8.09.2025, 13:55

Вслед за российским.

На понедельник российский Центробанк установил официальный курс доллара в 81,56 рублей. В Беларуси курс доллара перешел границу в три рубля. И это уже не случайные флуктуации. Крепкий российский рубль подрывает российскую экономику и российский бюджет. Поэтому в России ничего хорошего для своего рубля не ждут. А это значит, что и белорусскому рублю стоит подготовиться, пишет planbmedia.io.

Рубль переоценен

Ослабление рубля в России началось с конца августа. Еще на 1 сентября официальный курс составлял 80 рублей и 30 копеек за доллар. Курс в Беларуси долго колебался возле границы в три рубля за доллар. В пятницу он ее перешел и в понедельник продолжил бодро двигаться вверх.

Оно, в общем, и неудивительно. Две трети торгов на белорусской бирже приходится на российский рубль. При этом, 65-70 процентов белорусского экспорта идет в Россию. Общий уровень зависимости белорусской экономики от российский давно достиг 90 процентов. На практике это означает, что самостоятельного курса у белорусского рубля почти не осталось.

А российский рубль стоит слишком дорого. И его состояние не соответствует текущему состоянию российской экономики.

«Я не очень понимаю, что отражает этот курс наш на самом деле. Я думаю, ЦБ и Минфин могли бы подрегулировать это. Он (курс) сегодня высоковат и плохо отражается на бюджете», — сказал в пятницу на дальневосточном экономическом форуме глава российского ВТБ Андрей Костин.

Слишком дорогой рубль означает, что российский бюджет получает меньше доходов от продажи нефти. А дефицит бюджета и так по итогам полугодия сильно превысил повышенные годовые планы. Сейчас, чтобы свести баланс, Минфин России готовится к сокращению расходов. Потому что нефть продолжает дешеветь. То есть, доходов у российского бюджета будет еще меньше.

При этом, как признают уже сами российские чиновники, экономика России охлаждается «быстрее, чем от нее ожидали». По итогам полугодия в России зафиксирована техническая рецессия. При том, в гражданской экономике рецессия началась уже давно. Ну и ожидаемое снижение ставки Центробанком тоже не добавляет оптимизма рублю.

«На мой взгляд, рубль переукреплен сейчас. До конца года, мы считаем, 85-90 [руб.] — это то, что мы должны увидеть», — сказал на том же дальневосточном форуме глава Сбербанка Герман Греф.

Ну 90 рублей – это еще очень оптимистичный прогноз. Потому что сам же Греф пару месяцев назад называл равновесным курс в 100 рублей за доллар.

Нацбанк готов

Для Беларуси такой курс означает, что доллар подорожает до 3,4 – 3,5 белорусских рублей. Очевидно, белорусский Нацбанк давно подозревает что-то неладное. Поэтому готовится. Как заметил в интервью Белорусы и рынок эксперт BEROC Анатолий Харитончик, с начала года Нацбанк перевел больше миллиарда долларов из активов, не относящихся к резервным, в более твердую валюту.

Поэтому сейчас золотовалютные резервы Нацбанка составляют рекордные 12,4 миллиарда долларов. И это означает, что регулятор сможет удержать белорусский рубль от резкого падения, если с российским случится что-то плохое.

Но долго удерживать белорусский рубль в таком состоянии не получится. Слишком большая разница в цене между белорусским и российским рублем плохо скажется на белорусском экспорте.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com