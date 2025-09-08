«Силу Сибири-2» ждет провал?
- 8.09.2025, 13:59
Для Китая проект не так интересен.
На фоне визита Путина в Пекин российский энергетический гигант Газпром объявил о подписании «юридически обязательного меморандума» по газопроводу «Сила Сибири-2». Однако эксперты предупреждают, что заявление скорее сигнал о попытках Москвы усилить переговорные позиции, чем подтверждение реального продвижения проекта. Китай пока официально не подтвердил соглашение, а детали контракта не разглашают, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).
Для России «Сила Сибири-2» могла бы обеспечить экспорт до 50 млрд кубометров газа в год и создать долгосрочную экономическую привязку к Китаю, компенсируя последствия войны и санкций. Газпром также объявил о расширении мощностей существующих газопроводов «Сила Сибири-1» и Дальневосточного маршрута на 8 млрд кубометров в год, что уже почти эквивалентно отдельному крупному проекту.
Для Китая проект менее привлекательный. Финансирование «Сила Сибири-2» будет дороже и сложнее, чем «Сила Сибири-1», а долгосрочные перспективы газа в промышленности и отоплении сдерживаются развитием тепловых насосов и электроавтотранспорта. Также Китай рискует вложиться в технологически устаревающий проект и зависеть от нестабильных российско-китайских отношений.
Между тем Москва может использовать меморандум как инструмент давления на европейские рынки, демонстрируя возможность перенаправления экспорта в Азию. Даже если «Сила Сибири-2» не будет реализован в полном объеме, меньшие соглашения с объемом до 8 млрд кубометров уже обеспечивают значительные поставки российского газа в Китай и Центральную Азию.
Для США и Европы это сигнал о необходимости стратегической реакции: поддержка независимых источников энергообеспечения и возможность введения санкций против российских и китайских компаний, участвующих в энергетическом сотрудничестве, которое укрепляет экономику России и продлевает войну в Украине. «Сила Сибири-2» остается маловероятным мегапроектом.