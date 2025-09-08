У мобильных операторов появились новые изменения
Одно из них касается ЕРИП.
Мобильные операторы вводят новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает, какие изменения появились.
Компания МТС ввела изменения по автоплатежам в сервисе «МТС Деньги». «Теперь пользователи могут автоматически оплачивать услуги ЕРИП, вносить платежи по рассрочкам и пополнять счет мобильного телефона — без лишних действий и напоминаний», — сообщает мобильный оператор.
«МТС Деньги» — сервис для оплаты счетов с баланса МТС, который заменяет мобильный банкинг.
Также МТС до 19 января 2026 года запустил акцию для тех, кто приобретает смартфоны. За такую покупку можно получить в подарок смарт-часы, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство. За такой бонус нужно заплатить 10 копеек.
Компания life:) и «Белоруснефть» на сентябрь продлили рекламную игру. Мобильный оператор разыгрывает 10 сертификатов на 500 рублей на покупки в своем интернет-магазине, а сеть автозаправочных станций — пять по 1000 и один в 25 000 рублей.
У оператора А1 появились изменения для юрлиц. Так, по тарифным планам линейки «Свое решение» добавлена возможность подключения пакета «Безлимит минут внутри сети».