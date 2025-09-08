У мобильных операторов появились новые изменения 8.09.2025, 14:12

1,994

Одно из них касается ЕРИП.

Мобильные операторы вводят новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает, какие изменения появились.

Компания МТС ввела изменения по автоплатежам в сервисе «МТС Деньги». «Теперь пользователи могут автоматически оплачивать услуги ЕРИП, вносить платежи по рассрочкам и пополнять счет мобильного телефона — без лишних действий и напоминаний», — сообщает мобильный оператор.

«МТС Деньги» — сервис для оплаты счетов с баланса МТС, который заменяет мобильный банкинг.

Также МТС до 19 января 2026 года запустил акцию для тех, кто приобретает смартфоны. За такую покупку можно получить в подарок смарт-часы, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство. За такой бонус нужно заплатить 10 копеек.

Компания life:) и «Белоруснефть» на сентябрь продлили рекламную игру. Мобильный оператор разыгрывает 10 сертификатов на 500 рублей на покупки в своем интернет-магазине, а сеть автозаправочных станций — пять по 1000 и один в 25 000 рублей.

У оператора А1 появились изменения для юрлиц. Так, по тарифным планам линейки «Свое решение» добавлена возможность подключения пакета «Безлимит минут внутри сети».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com