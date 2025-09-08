закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

У мобильных операторов появились новые изменения

  • 8.09.2025, 14:12
  • 1,994
У мобильных операторов появились новые изменения

Одно из них касается ЕРИП.

Мобильные операторы вводят новшества для своих клиентов. «Зеркало» рассказывает, какие изменения появились.

Компания МТС ввела изменения по автоплатежам в сервисе «МТС Деньги». «Теперь пользователи могут автоматически оплачивать услуги ЕРИП, вносить платежи по рассрочкам и пополнять счет мобильного телефона — без лишних действий и напоминаний», — сообщает мобильный оператор.

«МТС Деньги» — сервис для оплаты счетов с баланса МТС, который заменяет мобильный банкинг.

Также МТС до 19 января 2026 года запустил акцию для тех, кто приобретает смартфоны. За такую покупку можно получить в подарок смарт-часы, беспроводные наушники, портативное зарядное устройство. За такой бонус нужно заплатить 10 копеек.

Компания life:) и «Белоруснефть» на сентябрь продлили рекламную игру. Мобильный оператор разыгрывает 10 сертификатов на 500 рублей на покупки в своем интернет-магазине, а сеть автозаправочных станций — пять по 1000 и один в 25 000 рублей.

У оператора А1 появились изменения для юрлиц. Так, по тарифным планам линейки «Свое решение» добавлена возможность подключения пакета «Безлимит минут внутри сети».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян