История могла бы пойти по-другому 1 Николай Белесков

8.09.2025, 14:20

3,686

Почему ВСУ в сентябре 2022-го не атаковали Мелитополь.

Сегодня вспоминают Балаклейско-Купянскую (она же Харьковская или Слобожанская) наступательную операцию Сил обороны Украины, которая началась 3 года назад

Эта операция стала едва ли не единственным примером классической маневренной войны по канонам WWII с 24.02.2022 — когда сначала быстро прорывается тактическая глубина обороны, а затем вводятся силы развития прорыва. Их цель — быстрыми маневренными действиями уничтожить систему управления и обеспечения противника, локализуя узлы сопротивления врага для дальнейшего уничтожения.

Успешная наступательная операция стала возможной благодаря введению противника в заблуждение относительно направления удара и острому дефициту пехоты у противника. На более чем 1,1 тысячи км протяженности фронта тогда противник имел до 100 тысяч человек боевого состава, из которых значительная часть наиболее боеспособных частей была на правом берегу Днепра на Херсонщине.

Но на фоне успехов Сил обороны Украины на Харьковщине 3 года назад ключевым вопросом, который будут обсуждать историки будущего, будет то — могла бы история пойти по-другому, если бы Украине удалось тогда также успешно атаковать на материковом юге в направлении Токмак-Мелитополь.

Когда в начале июля 2022 года стало очевидно, что вражеское наступление на востоке Украины достигло кульминационной точки, и Кремль отказывался проводить открытую масштабную мобилизацию, Украина и страны формата Рамштайн начали прорабатывать различные варианты украинских наступательных действий.

Западные партнеры были сторонниками удара на правобережной Херсонщине. Ключевыми факторами, который должен был способствовать успеху, должны были стать география (Днепр как большая водная преграда и небольшое количество мостов через него) плюс появление РСЗО М142 HIMARS с возможностью работать по мостам через Днепр. Фактически, речь шла не о классической наступательной операции с быстрым прорывом обороны, а о выдавливании группировки РФ за счет уничтожения логистики. Собственно, так, в конце концов, и произошло 11 ноября 2022 года.

Адвокатом наступления на Харьковщине и затем главным архитектором операции был тогдашний командующий ОСУВ Хортица и командующий Сухопутными войсками генерал Александр Сырский. Успеху на Харьковщине способствовала медийная кампания Украины, которая называла Херсонщину основным направлением удара и заставила РФ перебросить наиболее боеспособные части туда.

Сторонником удара в направлении Токмак-Мелитополь был тогда главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Глядя на карту летом 2022 года, было очевидно, что именно Мелитополь является ключом к материковому югу Украины. И быстрый прорыв к Мелитополю тогда снимал бы необходимость действовать с правого берега Днепра на Херсонщине. Создание эшелонированной обороны с препятствиями на том направлении началось противником только в октябре 2022 года.

Но партнерам тогда удар в Мелитополь казался очень рисковым и неподготовленным. Наши партнеры опасались, что следствием неподготовленного удара по Мелитополю тогда будет создание риска для Запорожья или даже Днепра. Как известно, решение о передаче Украине вооружения для создания наземной наступательной группировки на западном оружии приняли только в январе 2023 года.

Украина, к сожалению, тогда не имела достаточно тяжелого оружия для одновременных масштабных действий и на Харьковщине, и на материковом Юге, как предлагали два ключевых генерала — Сырский и Залужный. Украине тогда, как известно, помогали исходя из концепции «предотвратить победу РФ и поражение Украины». США при администрации Байдена и их партнеры опасались чрезмерных успехов Украины, которые могли бы привести к неконвенциональной эскалации РФ. Это накладывало ограничения на поставки вооружения. Представьте быстрый прорыв Украины к Мелитополю с последующим выходом в оккупированный Крым в конце лета и в начале осени 2022 года.

Как следствие, мы получили вытеснение сил РФ на правобережной Херсонщине и маневренную наступательную операцию на Харьковщине. Идею Таврической наступательной операции отсрочили до следующего года. А тогда обстоятельства изменились не в пользу Сил обороны Украины.

Николай Белесков, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com