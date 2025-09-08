Сотрудница банка отговаривала белоруску переводить деньги мошенникам, но та ее не слушала 6 8.09.2025, 14:25

В итоге ей заблокировали счета.

Жительница Слонима влюбилась в мошенника, с которым познакомилась в интернете, и переслала ему 20 тысяч рублей. Сумма ущерба могла быть и больше, но от крупных финансовых потерь белоруску спасла бдительная сотрудница банка, пишет «Зеркало» со ссылкой на МВД.

Некоторое время назад 46-летняя жительница райцентра познакомилась в Сети с молодым человеком. В ходе общения мужчина признался собеседнице в любви и выразил желание приехать к ней.

«Женщина с нетерпением ждала возлюбленного, однако на пути к их встрече стали возникать различные преграды. Незнакомец сослался на проблемы с финансами и попросил гражданку оказать ему помощь, чтобы он смог поскорее приехать к ней», — рассказали в МВД.

В итоге с 12 августа по 5 сентября слонимчанка перевела неизвестному свыше 20 00 рублей.

«Сотрудники банка неоднократно пытались отговорить женщину в осуществлении перевода, но она оставалась непреклонна. Во избежание дальнейших финансовых потерь ей были заблокированы переводы. А информация о подозрительной активности передана в Слонимский РОВД», — рассказали в милиции.

Ведомство опубликовало фрагменты переписки жертвы со злоумышленником. Одно из последних ее сообщений было следующим:

«Любимый, меня банк заблокировал из-за сегодняшнего перевода. Я очень надеюсь, что все пройдет удачно. Пожалуйста, приедь ко мне».

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере».

