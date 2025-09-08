«Крупную в коробок собрала, а мелкую куда дела?»3
- 8.09.2025, 14:39
- 2,404
Белорусы смеются с урожая картошки.
Весной в белорусских магазинах пропал картофель. Дефицит национального продукта объяснялся плохим урожаем в прошлом году, ростом затрат сельскохозяйственных предприятий и фермеров (из-за этого производство стало убыточным).
Но главная причина — регулирование цен государством, которое сделало невыгодным продажу картофеля внутри страны. Как результат — картофель «уехал» в Россию, где на него были более привлекательные закупочные цены, пишет BGmedia.
@igoraseevv Урожай 2025#картошка #бульба #картофель #урожай #урожай2025 ♬ оригинальный звук - Антоха Гусев
Сейчас многие белорусы столкнулись со слабым урожаем картошки на приусадебных участках. Причины этому разные, например, много дождей, и картофель вымок и сгнил. У других картошку «съела» фитофтора из-за ранних туманов. Но белорусы не расстроились, а дружно угорали в TikTok из-за такого урожая.
Сотни комментариев собрал ролик о картошке в спичечном коробке.
@_irina_mikhailovna_18_ #картошка2025 #беларусь🇧🇾 #бульба #урожай ♬ оригинальный звук - Антоха Гусев
Такие ролики белорусы записывают с наложенными словами «Конец бедной жизни». Пользователи TikTok практикуются в красноречии:
«Крупную в коробок собрала. А мелкую куда дела?».
«Мелочь на семена — весной на посадку».
«Картофель черри».
«На драники самое то. Можно целиком глотать, даже тереть не нужно».
«Народ, да нифига вы в картофельной икре не разбираетесь».
«Мне пожалуйста с десяток таких коробочек, на всю зиму хватит».
«Это начало богатой жизни, хватит даже внукам».
«Куплю три розовые жемчужины по выгодной цене, белый не предлагать, свой такой же».
«Не мелкая, а картошка-беби. Очень дорогая в ресторане».