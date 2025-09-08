«Крупную в коробок собрала, а мелкую куда дела?» 3 8.09.2025, 14:39

2,404

Белорусы смеются с урожая картошки.

Весной в белорусских магазинах пропал картофель. Дефицит национального продукта объяснялся плохим урожаем в прошлом году, ростом затрат сельскохозяйственных предприятий и фермеров (из-за этого производство стало убыточным).

Но главная причина — регулирование цен государством, которое сделало невыгодным продажу картофеля внутри страны. Как результат — картофель «уехал» в Россию, где на него были более привлекательные закупочные цены, пишет BGmedia.

Сейчас многие белорусы столкнулись со слабым урожаем картошки на приусадебных участках. Причины этому разные, например, много дождей, и картофель вымок и сгнил. У других картошку «съела» фитофтора из-за ранних туманов. Но белорусы не расстроились, а дружно угорали в TikTok из-за такого урожая.

Сотни комментариев собрал ролик о картошке в спичечном коробке.

Такие ролики белорусы записывают с наложенными словами «Конец бедной жизни». Пользователи TikTok практикуются в красноречии:

«Крупную в коробок собрала. А мелкую куда дела?».

«Мелочь на семена — весной на посадку».

«Картофель черри».

«На драники самое то. Можно целиком глотать, даже тереть не нужно».

«Народ, да нифига вы в картофельной икре не разбираетесь».

«Мне пожалуйста с десяток таких коробочек, на всю зиму хватит».

«Это начало богатой жизни, хватит даже внукам».

«Куплю три розовые жемчужины по выгодной цене, белый не предлагать, свой такой же».

«Не мелкая, а картошка-беби. Очень дорогая в ресторане».

