закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 15:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Крупную в коробок собрала, а мелкую куда дела?»

3
  • 8.09.2025, 14:39
  • 2,404
«Крупную в коробок собрала, а мелкую куда дела?»

Белорусы смеются с урожая картошки.

Весной в белорусских магазинах пропал картофель. Дефицит национального продукта объяснялся плохим урожаем в прошлом году, ростом затрат сельскохозяйственных предприятий и фермеров (из-за этого производство стало убыточным).

Но главная причина — регулирование цен государством, которое сделало невыгодным продажу картофеля внутри страны. Как результат — картофель «уехал» в Россию, где на него были более привлекательные закупочные цены, пишет BGmedia.

@igoraseevv Урожай 2025#картошка #бульба #картофель #урожай #урожай2025 ♬ оригинальный звук - Антоха Гусев

Сейчас многие белорусы столкнулись со слабым урожаем картошки на приусадебных участках. Причины этому разные, например, много дождей, и картофель вымок и сгнил. У других картошку «съела» фитофтора из-за ранних туманов. Но белорусы не расстроились, а дружно угорали в TikTok из-за такого урожая.

Сотни комментариев собрал ролик о картошке в спичечном коробке.

@_irina_mikhailovna_18_ #картошка2025 #беларусь🇧🇾 #бульба #урожай ♬ оригинальный звук - Антоха Гусев

Такие ролики белорусы записывают с наложенными словами «Конец бедной жизни». Пользователи TikTok практикуются в красноречии:

«Крупную в коробок собрала. А мелкую куда дела?».

«Мелочь на семена — весной на посадку».

«Картофель черри».

«На драники самое то. Можно целиком глотать, даже тереть не нужно».

«Народ, да нифига вы в картофельной икре не разбираетесь».

«Мне пожалуйста с десяток таких коробочек, на всю зиму хватит».

«Это начало богатой жизни, хватит даже внукам».

«Куплю три розовые жемчужины по выгодной цене, белый не предлагать, свой такой же».

«Не мелкая, а картошка-беби. Очень дорогая в ресторане».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян