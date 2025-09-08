СМИ: У Симоньян обнаружен рак 18 8.09.2025, 14:42

6,852

Маргарита Симоньян

Пропагандистка может покинуть пост главреда RT.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» 7 сентября, что врачи у нее диагностировали «страшную, тяжелую» болезнь. Она заявила, что ей предстоит операция, и рукой указала на левую сторону груди. «Я посчитала, что я обязана прийти сегодня в эфир и сказать правду, потому что всегда лучше самим говорить правду, чем давать аудитории питаться слухами», — сказала она. Позже Симоньян дала понять, что речь идёт о мастэктомии: «Когда мы вспоминаем девочек из «Молодой гвардии», которые знали, что им отрежут грудь живьём, — не так, как мне, под наркозом…»

45-летняя Маргарита Симоньян не уточнила, какую именно болезнь диагностировали врачи. Источник на медиарынке, близкий к Симоньян, рассказал The Moscow Times, что у нее обнаружили рак, у нее очень серьезные проблемы со здоровьем. По словам источника, решается вопрос о ее продолжении работы в Russia Today и рассматривается вариант ее ухода.

Симоньян возглавляет медиахолдинг «Россия сегодня», куда входит агентство РИА Новости, а также телеканал RT — один из ключевых пропагандистских инструментов Кремля, ориентированных на зарубежную аудиторию. Бюджет канала полностью формируется за счёт средств государства. В 2025 году, согласно закону о бюджете, финансирование RT составит 31,1 млрд рублей. США и Евросоюз ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Russia Today, самой Симоньян и ее коллег.

Муж Симоньян, режиссер Тигран Кеосаян, девять месяцев находится в коме без улучшений. Об этом сама главред RT сообщала в своём Telegram-канале. Кеосаян пережил клиническую смерть в январе 2025 года. Кеосаяну 59 лет, он известен как режиссёр фильмов «Бедная Саша», «Ландыш серебристый» и «Крымский мост», а также как телеведущий пропагандистских программ «Вечер с Тиграном Кеосаяном» и «Международная пилорама».

