NYT: Эпоха смартфонов заканчивается 7 8.09.2025, 14:44

Что придет на смену?

На фоне анонса новых iPhone, эксперты индустрии прогнозируют радикальные изменения в персональных устройствах. Смартфон, каким мы его знаем, может уйти в прошлое, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Современные ИИ-ассистенты становятся центром управления устройствами, выполняя задачи автоматически — от планирования встреч до создания списков покупок. Программы и привычные интерфейсы отходят на второй план, а смартфон может уступить место новым носимым устройствам, таким как очки или браслеты с искусственным интеллектом.

Глава Meta Марк Цукерберг делает ставку на умные очки: камера, микрофон и встроенный ИИ-ассистент позволяют получать информацию об окружающем мире в реальном времени. Google и Meta также разрабатывают прототипы очков с экранами для отображения цифровых заметок и подсказок. Однако массовое распространение таких очков с дисплеями пока откладывается из-за слабых батарей и сложности дизайна.

Amazon и Panos Panay продвигают концепцию ИИ-устройств, интегрированных в дом и носимые на теле, которые выполняют задачи без необходимости вытаскивать смартфон.

Смарт-часы тоже будут переосмыслены. ИИ-устройство на запястье, которое автоматически отслеживает задачи и помогает в повседневной жизни.

Наконец, стартап Limitless AI разрабатывает носимые «рекордеры», которые записывают разговоры и выступают как персональный ИИ-ассистент.

Эксперты предупреждают о проблемах с конфиденциальностью. Всегда активные ИИ-устройства проще внедрять в офисах, где персональные данные уже частично контролируются работодателями.

В целом, будущее персональных устройств связано с симфонией носимых гаджетов, объединенных ИИ, которые выполняют рутинные задачи и помогают пользователю, делая смартфон лишь одним из элементов системы.

