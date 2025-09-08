«Закупочные цены выросли на 80%» 8.09.2025, 14:53

1,320

Что будет с урожаем яблок в Беларуси в 2025-ом году.

Белорусские фермеры рассказали о своих ожиданиях от сбора урожая яблок, который уже начался в некоторых регионах, а в других вот-вот стартует. Представители хозяйств из разных уголков Беларуси поделились своими наблюдениями и рассказали о трудностях, с которыми им пришлось столкнуться в этом году, пишет Telegraf.

Генеральный директор ассоциации «Белсадпитомник» Анатолий Коренько предположил для «Сельской газеты», что урожай вряд ли будет рекордным. По его словам, массовая уборка начнётся не раньше десятых чисел сентября.

В Толочинском консервном заводе (Витебская область) в целом ожидают урожай лучше прошлогоднего — около 1200-1300 тонн против 759 тонн годом ранее. При этом начальник подразделения «Промышленное садоводство» Виктор Булыгин признал, что яблоки пострадали от заморозков. Так, сорт «Алеся» урожая не даст совсем, а у других результат будет на 50% от возможного.

«На каждом дереве — от 5 до 50 яблок», — сказал он.

Глава фермерского хозяйства «Ветлов» из Молодечненского района оценил свой будущий урожай пессимистично.

«Отдачу ожидаем в 5 раз меньше, чем обычно, так как 7 раз за май наблюдались заморозки», — заявил он, добавив, что его яблоки пока «зелёные и мелковатые».

В слуцком ОАО «Подлесье-2003» также готовятся к тому, что урожай будет хуже прошлогоднего. Здесь ожидают собрать около 400-500 тонн против тысячи тонн годом ранее. Главный агроном Николай Кононок сообщил, что закупочные цены выросли примерно на 80%, но и затраты хозяйств были большими. Если предприятие продаст весь свой урожай, оно сможет получить прибыль, заявил главный агроном.

На Могилёвщине в ООО «Арника-Агро» ситуацию тоже назвали сложной. Ведущий агроном Константин Бородаенко рассказал, что часть завязи удалось сохранить, но есть проблемы с качеством. По его словам, яблоки мельче, на нижних ветках плодов меньше. Тем не менее сбор ранних сортов там уже идёт, и результат считают нормальным, если не сравнивать его «с самым удачным 2023 годом».

