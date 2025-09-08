Российско-китайская торговля обрушилась почти на 20% 1 8.09.2025, 14:58

2,274

В Кремле нервничают.

Спад в российской-китайской торговле, который начался в 2025 году впервые за три года войны, продолжает ускоряться.

По итогам августа закупки Китаем товаров в РФ обвалились на 17,8% год к году, сообщает Reuters со ссылкой на данные таможни КНР. Поставки китайских товаров на российский рынок упали на 16,4% в годовом выражении — вдвое больше, чем в июле, когда сокращение составляло 8,6%.

Накопленным итогом за 8 месяцев текущего года российско-китайский товарооборот просел почти на 9%, до 1,03 трлн юаней, или $145 млрд. Российский экспорт в КНР упал на 8,8%, а китайский в РФ — на 8,2%.

Детальные данные китайской таможни (за 8 месяцев они пока недоступны) показывают, что Китай сократил закупки почти всех видов российского сырья, писали эксперты Института Гайдара: нефти — на 11%, нефтепродуктов — на 28%, СПГ — на 13%, древесины и угля — на 10% (за январь–май).

Спад оборота с главным торговым партнером России вызвал обеспокоенность в Кремле, рассказывали ранее источники Reuters. «Китай не ведет себя как союзник, — жаловался один из собеседников агентства, близкий к правительству. — Иногда он нас подводит и останавливает платежи, иногда наживается на нас, а иногда просто грабит. В этом нет ничего союзнического».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com