8 сентября 2025, понедельник, 15:47
Илья Шкурин: Тренер «ГКС Катовице» лично звонил мне

  8.09.2025, 15:05
Илья Шкурин: Тренер «ГКС Катовице» лично звонил мне
Илья Шкурин

Белорусский футболист сменил перешел в польский клуб.

Белорусский нападающий Илья Шкурин, покинувший варшавскую «Легию», дал первое интервью в качестве игрока «ГКС Катовице», пишет football.by:

— Илья, приветствуем в Катовице. Какие твои первые впечатления после приезда в столицу Верхней Силезии?

— Очень позитивные, очень нравится этот город. Сразу приехал на стадион. Супер!

— Как ты оказался в «ГКС» и почему выбрал клуб из Катовице?

— Имел не так много игрового времени в прошлом сезоне в «Легии», и при случае тренер «ГКС» позвонил мне, рассказал о стиле игры команды и как видит в ней меня. Мне это понравилось и убедило, и вот я здесь.

— Какие цели, индивидуальные и командные, ставишь перед собой на этот сезон?

— Не люблю говорить о индивидуальных целях. А что до команды, то хотел бы чтобы она была выше, чем в прошлом сезоне. Потому что парни играют уже много времени вместе, и для них станет отличной целью быть как можно выше в таблице.

— Ты уже давно в Польше, но нужно ли тебе время на «акклиматизацию» в Катовице?

— Как говорят, здесь другая Польша. Но разговаривают, все же, на том же языке. Проблем не будет.

