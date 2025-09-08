В Беларуси приложение WB taxi заработало у всех пользователей 8.09.2025, 15:23

В Беларуси заработало приложение WB Taxi для всех пользователей. Раньше оно было доступно только участникам бета-теста. Office Life сравнил цены на поездки нового сервиса с ценами конкурентов.

Например, в понедельник в обед стоимость поездки от площади Бангалор до Немиги по тарифу «Эконом» составила 8,8 рубля WB Taxi. Для сравнения: в «Яндексе» такая же поездка стоила бы 7,4 рубля, а в A1 — 7,3 рубля. По тарифу «Комфорт» WB Taxi цена составила 11,1 рубля, тогда как в «Яндексе» и A1 — 8,3 и 9,5 рубля соответственно.

При более дальних поездках ситуация выглядит иначе. Так, поездка от центрального автовокзала до улицы Алибегова (примерно 10 км) стоит 13,7 рубля по «Эконому» и 17,1 рубля по «Комфорту» WB Taxi. Это дешевле, чем в «Яндексе» (16,7 рубля за «Эконом» и 18,8 рубля за «Комфорт»), но дороже, чем в A1 (13,4 рубля за «Эконом» и 16,8 рубля за «Комфорт»).

Официальных тарифов, которые можно было бы подробно изучить, у WB Taxi пока нет. Также известно, что в приложении — собственная навигационная система, разработанная командой компании.

Планы по запуску сервиса такси от Wildberries стали известны еще в феврале этого года.

Также в июне Office Life узнал, что в реестре перевозчиков зарегистрировали еще одного потенциального игрока — компанию «Брокар Бел», которая связана с сервисом Bro Car из Казахстана. Однако о планах игроков из Казахстана начать работу на белорусском рынке официально до сих пор ничего не сообщалось.

