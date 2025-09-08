Украинский депутат об учениях «Запад-2025»: Это подготовка к войне 8.09.2025, 15:29

Опасность грозит Нарве, Даугавпилсу и Вильнюсу.

Учения «Запад-2025» вызывают тревогу у военных экспертов и политиков. Все чаще звучат предупреждения о том, что под прикрытием маневров Россия и Беларусь могут попытаться прорвать Сувалкский коридор.

Какие реальные цели преследуют Кремль и режим Лукашенко во время этих военных учений? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— То, что говорит их основной спикер Дмитрий Медведев, — это прямая угроза европейской части НАТО. Все это очень напоминает заявления о том, что якобы Литва, Латвия и Финляндия готовы напасть на Россию. На самом деле все это — подготовка к потенциальной войне.

— Сувалкский коридор называют «ахиллесовой пятой» Альянса. Как вы оцениваете вероятность того, что именно этот участок может стать целью военной провокации?

— Вероятность нападения на Сувалкский коридор я оцениваю как нулевую. По одной простой причине: у этого коридора есть особенность — это лесистая и болотистая местность с плохо развитой дорожной инфраструктурой. Она не позволяет войскам, которые попытаются оккупировать эту территорию, где-либо укрываться. Соответственно, при отсутствии укрытий такие силы будут крайне уязвимы для авиационных ударов.

Мы же помним слова Путина, они любят использовать людей в качестве заложников. Я напомню его фразу от 1 марта 2014 года, когда Россия оккупировала Крым. Тогда он публично заявил, что будет «защищать» якобы гражданское население полуострова. Обычная советская «заложническая» тактика.

Для реализации нападения Сувалки не подходят. Гораздо более вероятными объектами для таких провокаций являются населенные пункты, расположенные вблизи границ Беларуси и России. Это Нарва, Даугавпилс и Вильнюс.

