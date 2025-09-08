Ученые раскрыли одну из загадок гигантских динозавров 8.09.2025, 15:40

Фото: Naked Science

Проведено новое исследование.

История нашей планеты насчитывает миллиарды лет и за это время Земля стала домом для невероятного количества видов. Одними из наиболее известных и страшных хищников считаются динозавры, которые десятки миллионов лет назад вымерли из-за падения астероида Чиксулуб на Землю, пишет Science Alert (перевод - «Фокус»).

Некоторых динозавров погубил не астероид

В новом исследовании ученые обнаружили, что некоторых динозавров около 80 миллионов лет назад, еще до падения астероида, погубил менее крупный враг. Команда обнаружила доказательства того, что потенциально смертельное заболевание костей угрожало жизни множества длинношеих динозавров на территории современной Бразилии.

Известно, что это одни из крупнейших динозавров Южной Америки, и, тем не менее, их враг был очень маленьким. Ученые описали древние скелеты шести завропод из Бразилии, которые содержат признаки остеомиелита – разрушительной инфекции костей, вызываемой бактерией, грибком, вирусом или паразитом. Сегодня эта инфекция поражает млекопитающих, птиц и рептилий.

По словам ведущего автора исследования, палеонтолога Тито Аурелиано из Регионального университета Карири в Бразилии, они с коллегами считают, что в меловом периоде это заболевание, вероятно, погубило динозавров. Древняя родина завропод в Бразилии когда-то представляла собой сеть мелководных, медленно текущих рек и обширных водоемов со стоячей водой – идеальное место для патогенов и их переносчиков.

В то же время завроподы, вероятно, предпочитали эти влажные экосистемы – их следы часто обнаруживают в древних поймах и болотах. По словам Аурелиано, ранее ученым не часто удавалось обнаружить инфекционные заболевания у завропод, а первые из них были опубликованы лишь недавно.

Окаменелости, изученные учеными, были обнаружены в период с 2006 по 2023 год в бразильском штате Сан-Паулу. В новом исследовании ученые проанализировали их и пришли к выводу, что они относятся к одному и тому же палеонтологическому памятнику. Это позволяет предположить, что в тот период в регионе существовали условия для заражения многих людей патогенами.

Крохотный враг гигантских динозавров

По словам Аурелиано, поскольку ни одно их поражений костей не демонстрирует признаков заживления, инфекция, вероятно, была активна на момент смерти. Более того, ученые считают, что она также способствовала развитию инфекции.

Команда также обнаружила, что инфекция костей быстро распространялась. Более того, в отличие от следов укусов динозавров, поражения костей имеют "хаотичную структуру". Результаты указывают, что некоторые кости завропод содержат поражения только на внутренней стороне, в то время как другие, с более выраженной инфекцией, демонстрируют круглые бугоркообразные выступы снаружи.

Данные свидетельствуют о том, что заболевание может развиваться по-разному, возможно, в зависимости от вида динозавра или типа возбудителя. Таким образом ученые пришли к выводу, что динозавры возможно и были самыми крупными хищниками в истории планеты, но даже самые крошечные патогены могли представлять угрозу их господству.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com