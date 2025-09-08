Как хранят самолеты на авианосцах 8.09.2025, 15:51

2,720

Иллюстративное фото

Это настоящий «тетрис».

Хранение десятков самолетов на авианосце — далеко не простое дело. Это не похоже на фильмы. Пространство на авианосце делится между полетной палубой и трехэтажным ангарным отсеком ниже, который служит гаражом и подготовочной площадкой. Перемещение самолетов между палубами критически важно для боеготовности, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

На ангарной палубе самолеты стоят с плотно сложенными крыльями, что уменьшает занимаемую площадь почти наполовину. Поэтому современные истребители, такие как F/A-18 Super Hornet и F-35C Lightning II, имеют складные крылья, а вертолеты, например Sikorsky MH-60 Seahawk — складные хвосты и роторы. Несмотря на это, каждый самолет занимает столько места, сколько небольшая квартира.

Для перемещения между палубами используются огромные лифты размером с теннисный корт. Самолеты, готовые к взлету, поднимаются на полетную палубу, где они готовятся к старту, а самолеты на ремонте остаются в ангаре, сгруппированные по миссиям и готовности. Для маневров внутри палуб используют буксировщики.

Ангарный отсек слишком мал, чтобы вместить все самолеты сразу — одновременно ниже палубы хранится около половины флота, остальная часть размещается на полетной палубе с плотно сложенными крыльями и закреплена цепями и колодками. Даже легкий крен корабля может быть опасен для многотонных истребителей, как показала недавняя потеря F/A-18 во время авиаоперации США против хуситов.

Наибольшая сложность хранения — перегруженность палуб во время интенсивных операций. Любой неисправный самолет способен задержать взлеты и посадки. Для безопасности предусмотрены системы пожаротушения, строгие протоколы обращения с боеприпасами и дисциплина на палубе, однако риски остаются высокими.

Хранение самолетов на авианосце — это сочетание инженерного искусства, точной логистики и строгой дисциплины, обеспечивающее боеспособность флота в любых условиях.

