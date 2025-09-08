закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 17:27
Задержан директор оршанского аэродрома?

2
  • 8.09.2025, 15:54
  • 2,970
Задержан директор оршанского аэродрома?

За злоупотребление служебным положением.

На днях было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из транспортных предприятий Орши. Ему инкриминируется использование труда своих подчиненных для строительства приусадебного дома и бани.

Работники (а число привлеченных дошло до 16 человек) работали даже в выходные — за счет государства. Ущерб предприятию оценили в более чем 92 тысячи рублей.

Под описание (совпал год рождения — 1962-й) подходит Николай Червинский, который с 2021 года возглавляет аэродром «Орша» (филиал Национального аэропорта), отмечает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

У него военная карьера, он полковник запаса, отдавший Вооруженным силам Республики Беларусь более 30 лет. Ушел в запас из штаба командования сухопутных войск.

В соцсетях Николай Червинский появлялся последний раз 19 августа, хотя там он ведет довольно активную жизнь. С высокой долей вероятности, именно он стал подозреваемым по делу о злоупотреблении служебным положением.

