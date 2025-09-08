Задержан директор оршанского аэродрома? 2 8.09.2025, 15:54

2,970

За злоупотребление служебным положением.

На днях было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя одного из транспортных предприятий Орши. Ему инкриминируется использование труда своих подчиненных для строительства приусадебного дома и бани.

Работники (а число привлеченных дошло до 16 человек) работали даже в выходные — за счет государства. Ущерб предприятию оценили в более чем 92 тысячи рублей.

Под описание (совпал год рождения — 1962-й) подходит Николай Червинский, который с 2021 года возглавляет аэродром «Орша» (филиал Национального аэропорта), отмечает телеграм-канал «Витебск, я гуляю».

У него военная карьера, он полковник запаса, отдавший Вооруженным силам Республики Беларусь более 30 лет. Ушел в запас из штаба командования сухопутных войск.

В соцсетях Николай Червинский появлялся последний раз 19 августа, хотя там он ведет довольно активную жизнь. С высокой долей вероятности, именно он стал подозреваемым по делу о злоупотреблении служебным положением.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com