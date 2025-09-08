«Нельзя исключать полного закрытия границ» 2 8.09.2025, 16:11

Что означает отмена части автобусных рейсов между Литвой и Беларусью.

Ограничение автобусного сообщения — это маленький фрагмент глобального процесса, который можно назвать опусканием железного занавеса 2.0. Пока больше всего это коснулось обычных людей, которые в силу жизненных обстоятельств направляются в обе стороны.

Эксперты, опрошенные «Новой газетой. Балтией», отмечают, что ситуация может в дальнейшем усугубляться, и не исключают полного закрытия границ для пассажирского сообщения.

«Я поняла, что в Вильнюс не попадаю»

Несколько недель назад пассажиры автобусов Минск — Вильнюс получили сообщения, что их рейсы отменяются. Это произошло в пик отпускного сезона, и поставило под угрозу запланированный отдых, поскольку многие добираются до Вильнюса, чтобы из столицы Литвы вылететь в другие европейские страны.

— Ребята, из-за отмены автобуса до Вильнюса срывается оплаченная поездка в Грецию. Визы ждали полгода, бронирование отеля без возврата залога, сгорят авиабилеты, — соцсети моментально заполнились паническими сообщениями.

Если наблюдать хронологически как развивались события, становится понятно, почему автобусное сообщение критически важное. После пандемии между Литвой и Беларусью так и не были восстановлены железнодорожные пассажирские перевозки. Затем из-за принудительной посадки самолета Ryanair в 2021 году прервано авиасообщение. В 2024-м Вильнюс перестал пропускать автомобили с белoрусскими номерами (исключение, если за рулем находится владелец, обладающий литовской национальной визой или ВНЖ). Тогда же запретили пересекать оставшиеся два пункта пропуска пешком и на велосипедах, а в этом году — на мотоциклах, мопедах и электровелосипедах. Таким образом автобусы — последняя транспортная ниточка, без которой устойчивое сообщение между Литвой и Беларусью окажется парализованным.

— Купила билеты за две недели до поездки из Минска в Вильнюс, — рассказывает «Новой газете. Балтия» белoруска Алина (имя изменено по просьбе героини публикации. — Прим.), которая последние три года живет в Литве. — За три дня до поездки мне позвонила мама: «Ты видела новости? Говорят, рейсы отменяют». Я стала ее успокаивать, мол, ну если бы нас коснулось, то прислали бы сообщение. В это время на телефон пришло сообщение об аннулировании билета.

Женщина говорит, что сразу стала звонить билетному оператору. Один номер все время был занят, на второй никто не отвечал. Заданные вопросы в Telegram-чате тоже остались без отклика. На ближайшие несколько недель билетов в продаже не было.

В похожей ситуации оказались сотни людей, которых поставили перед выбором: либо отказаться от планов, либо пытаться найти другой способ добраться в Литву к запланированному времени. Рассказывают, что в отчаянии некоторые предлагали 260 евро за билет (обычная цена — 55 евро). А в соответствующих группах в соцсетях и чатах цены за «свободное место в попутке» взвились выше Вильнюсской телебашни. Кто-то даже рассматривал маршрут через Калининград.

— В ситуации полной неразберихи я поняла, что в Вильнюс не попадаю, — продолжает Алина. — Пришлось срочно менять планы. Поскольку мы с семьей запланировали переезд в Варшаву, то решено было ехать сразу туда. А потом уже в Литву, чтобы убрать съемную квартиру и отдать ключи хозяйке жилья.

Билеты в Польшу обошлись на 20 евро дешевле, хотя расстояние втрое больше, чем от Минска до Вильнюса.

Из недостатков — долгое ожидание на границе, которое растянулось более чем на сутки, хотя женщина заплатила за то, чтобы пересесть в автобус, который стоял ближе к шлагбауму

— Самое интересное произошло на автовокзале в Минске, — удивляется беларуска. — Когда мы уже готовы были садиться в автобус до Варшавы, по громкоговорителю объявили, что есть свободные места до Вильнюса. Я даже подумала, что ослышалась. Оказалось, нет. Но резко менять планы в последний момент не решилась.

По ее словам, билеты за отмененный рейс вернули через несколько дней. Добраться до Вильнюса удалось лишь через неделю.

«Когда число рейсов достигло 60, манипуляции уже невозможно было игнорировать»

Совсем другая история у Леонида (имя изменено по просьбе героя публикации. — Прим.), который ехал из Минска до Вильнюса на автобусе, чтобы потом вылететь на отдых в Италию. Новость об отмене рейсов беларуса застала в разгар упаковки чемоданов. С супругой он сразу стал звонить перевозчику, но там их успокоили: рейс не отменен.

— Честно говоря, были некоторые переживания до того момента, пока не пересекли границу, — признается мужчина. — Но все прошло удачно. Наверное, повезло. Автобус, кстати, был переполнен.

Он также обращает внимание, что на ситуацию отреагировала компания, владеющая маршрутками, которые также ездят между Беларусью и Литвой. Рейсов больше не стало, но цены заметно выросли.

Сразу после отмены части автобусных рейсов появилось предположение, что ограничительные меры связаны с военными учениями. На сентябрь в Беларуси намечен «Запад-2025», НАТО отвечает симметрично. Однако эта информация не подтверждается. В Министерстве путей сообщения Литвы «Новой газете. Балтия» опровергли такие данные, подчеркнув, что это не связанные события.

От водителя автобуса Леонид услышал такую версию: «Была определенная квота на число автобусных рейсов. Однако некоторые перевозчики стали злоупотреблять. Разрешения буквально передавали из рук руки на границе: официально они выдавалось на один маршрут, а в реальности им пользовались неоднократно в течение суток. Сначала было 30 рейсов, потом 40, 50… Когда число рейсов достигло 60, манипуляции уже невозможно было игнорировать».

В это же время на белoрусско-литовской границе стали возникать очереди. В некоторых случаях время ожидания для автобусов достигало 10−12 часов, что списывали на пик отпускного сезона, но теперь уже очевидно, что дело было в другом.

В Министерстве путей и сообщения «Новой газете. Балтия» подтвердили, что отмена рейсов связана с превышением лимита на число автобусов, пересекающих границу. Количество маршрутов с Беларусью ограничено до 29. По каждому разрешено осуществлять по одному рейсу в каждом направлении ежесуточно. Там также отметили, что приведение ситуации к норме должно уменьшить время ожидания в пунктах пропуска.

— Нам удалось пройти все процедуры на границе буквально за час-полтора, — отмечает Леонид. — Можно сказать, что эффект в чем-то даже положительный.

Он считает, что вина лежит на перевозчиках, которые устроили эстафетную чехарду с передачей разрешений. Соответственно, ответственность за внезапную отмену «лишних» рейсов должны нести транспортные компании.

Но дело не только в белoрусах. По данным Госпогранкомитета РБ, с января по август этого года только из Литвы в Беларусь въехали 12 тысяч украинцев. Они тоже активно пользуются автобусами, а значит, эти ограничения коснулись военных беженцев из страны, защищающейся от российской агрессии.

— Интересы граждан Украины учтены, — заверили в Министерстве путей сообщения Литвы. — Ограничение распространяется на коммерческие маршруты, а не на отдельные гуманитарные случаи или процедуры предоставления убежища. У граждан Украины сохраняется доступ в Литву через различные правовые и гуманитарные каналы.

— Условия передвижения между Литвой и Беларусью определяются национальной политикой каждой страны, визовыми режимами и процедурами пограничного контроля, — говорят на это в Министерстве сообщения Литвы. — Эти различия могут привести к разным требованиям и уровням доступности для граждан обеих стран. Литва применяет пограничные и визовые правила Европейского союза, которые влияют на условия въезда для граждан третьих стран, включая граждан Беларуси. В то же время Беларусь устанавливает собственные правила въезда для граждан Литвы. Эти правила не обязательно симметричны и отражают более широкий геополитический, правовой и связанный с безопасностью контекст.

Контекст, действительно, более широкий, чем кажется на первый взгляд. Ведь транспортным коридором Вильнюс-Минск пользуются не только граждане Беларуси и Литвы, но и других стран Евросоюза. Они тоже высказывают обеспокоенность. Так, на Change.org появилась петиция на французском языке, призывающая европейские власти обеспечить беспрепятственное автобусное сообщение между Вильнюсом и Минском.

«Решения принимаются в ответ на угрозы безопасности, а рикошетом бьет по обычным людям»

Больше всего тревожит не высокая цена и не трудности с покупкой билета на автобус в последний момент, а вполне отчетливая тенденция. Литовские политики предлагают вводить все больше и больше ограничений на поездки в Беларусь. В этом году консерваторы Лауринас Кащюнас, Аудронюс Ажубалис и Валдас Ракутис инициировали законопроект об аннулировании видов на жительство граждан России и Беларуси, если те в течение трех месяцев более одного раза ездили в РФ или РБ. В отношении россиян ограничение приняли, в отношении белoрусов — нет. Но сама попытка показывает тенденцию.

— Это, конечно, опускание железного занавеса, — считает доцент Университета Витаутаса Великого Анджей Пукшто. — Атмосфера в Литве довольно накаленная. Страна чувствует опасность со стороны граждан Беларуси, и я думаю, что эта тенденция сохранится — возможность ездить в РБ будут ограничивать.

Он обращает внимание на то, что в последнее время в литовском инфопространстве все чаще критически высказываются по поводу активных потоков через оставшиеся пропускные пункты на границе с Беларусью.

Политолог Пукшто не исключает, что при эскалации ситуации, например, в результате усиления атак мигрантами или серьезного инцидента на границе пассажирское сообщение может быть приостановлено вовсе. Он напоминает, что недавно Польша ввела контроль на границе с Германией и Литвой. Это явственное свидетельство, как европейские страны готовы реагировать на угрозы в сфере безопасности.

Изменить ситуацию, по словам обоих экспертов, может только радикальная смена власти в Беларуси. А пока с проблемами сталкиваются обычные люди, интересы которых в условиях войны в Украине, гибридных угроз со стороны России и миграционного кризиса, устроенного Минском, отошли на второй план.

