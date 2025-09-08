Российский рубль упал до минимума с апреля
После угрозы новых санкций от Трампа.
Угроза перейти ко «второй фазе» санкций против России, озвученная накануне Дональдом Трампом, уронила российский валютный рынок.
В понедельник курс юаня на Мосбирже поднялся до 11,53 рубля — самого высокого уровня с 10 апреля. Доллар на внебиржевом рынке подорожал 82,24 рубля и переписал максимум за последние 5 недель, а на фореке достиг 82,94 рубля — рекорда с начала мая, пишет The Moscow Times.
Внебиржевой курс евро также впервые с апреля превысил 96 рублей: он достигал отметки 96,24 рубля, по данным российских брокеров.
«Одним из основных краткосрочных рисков для рынка» стала возможность новых санкций, которые могут коснуться энергетического и банковского сектора, отмечает аналитик «Велес Капитала» Елена Кожухова. О готовности администрации Трампа пойти на ограничительные меры накануне заявил глава Минфина США Скотт Бессент.
Если санкции против покупателей российской нефти будут введены вместе с Евросоюзом, это доведет российскую экономику «до полного коллапса» и поможет усадить Путина за стол переговоров, сказал он. По данным Bloomberg, Евросоюз рассматривает также санкции против китайских компаний и юрлиц из Казахстана, которые помогают России обходить действующие ограничения.
После резкого роста в первой половине года, когда рубль прибавил около 40% к доллару и евро, российская валюта медленно, но устойчиво слабеет с середины июля. За это время курс юаня вырос на 7%, доллара — на 6%, евро — на 6,5%.
«Лучшие времена для рубля позади», — констатирует аналитик БКС Илья Федоров. Крупнейшие экспортеры резко сократили продажи на рынке после того, как правительство отменило требование об обязательной репатриации валютной выручки. В августе они реализовали лишь $6,5 млрд против $9 млрд в июле и $12 млрд годом ранее.
При этом спрос на валюту нарастает, указывает Федоров: если в июне юрлица купили валюту на $20 млрд, то в июле и августе — на $25,3 млрд и $33,4 млрд соответственно.
В этих условиях рубль продолжит слабеть и к концу года доберется до отметки 90 за доллар, прогнозирует Федоров.
Помимо угрозы санкций на рубль также давят ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки ЦБ, которое может состояться уже в эту пятницу, и общее ухудшение показателей российской экономики, отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.