В РФ атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине 1 8.09.2025, 17:08

Иллюстративное фото: РБК-Україна

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Вблизи российского Хабаровска 8 сентября произошел взрыв возле воинской части 6912. Ее военнослужащие принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщают источники, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства.

Взрывы прогремели около 9 утра - именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии.

Источники отмечают, что воинская часть 6912 - 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, который участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждением и информации в открытых источниках.

В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.

