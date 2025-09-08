закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 17:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В РФ атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине

1
  • 8.09.2025, 17:08
  • 1,042
В РФ атаковали воинскую часть, которая совершала военные преступления на Киевщине
Иллюстративное фото: РБК-Україна

Об этом сообщили в ГУР МО Украины.

Вблизи российского Хабаровска 8 сентября произошел взрыв возле воинской части 6912. Ее военнослужащие принимали непосредственное участие в осуществлении агрессии против Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Как сообщают источники, на парковке вблизи воинской части сработало два взрывных устройства.

Взрывы прогремели около 9 утра - именно в тот момент, когда российские армейцы прибывали на службу. В результате взрывов есть погибшие и раненые среди личного состава вражеского войска.

После взрывов в районе воинской части спецслужбы России заблокировали мобильный интернет и изменили движение общественного транспорта, чтобы местные жители не узнали правды о чрезвычайном происшествии.

Источники отмечают, что воинская часть 6912 - 748-й отдельный батальон оперативного назначения Росгвардии, который участвовал в полномасштабной агрессии против Украины согласно документальным подтверждением и информации в открытых источниках.

В частности, сообщалось о потерях батальона в боях под Киевом (г. Буча, г. Ирпень) в начале 2022 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян