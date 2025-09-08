закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Sky News: Глава МИД Украины планирует визит в Венгрию

  • 8.09.2025, 17:39
Sky News: Глава МИД Украины планирует визит в Венгрию
Андрей Сибига

Уже на этой неделе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Как сообщает издание, Сибига посетит Венгрию на этой неделе.

Sky News напоминает, что отношения между Будапештом и Киевом были омрачены конфликтами относительно прав меньшинств в Украине.

Также Венгрия получает большую часть своих энергоносителей из России и отказалась поставлять оружие Украине.

Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также решительно выступил против членства Украины в ЕС.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил визит Сибиги и встречу с ним в Будапеште.

- На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье, - написал он в соцсети Х.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян