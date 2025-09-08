Sky News: Глава МИД Украины планирует визит в Венгрию
- 8.09.2025, 17:39
Уже на этой неделе.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига планирует посетить Венгрию из-за роста напряженности между странами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Как сообщает издание, Сибига посетит Венгрию на этой неделе.
Sky News напоминает, что отношения между Будапештом и Киевом были омрачены конфликтами относительно прав меньшинств в Украине.
Также Венгрия получает большую часть своих энергоносителей из России и отказалась поставлять оружие Украине.
Кроме того, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также решительно выступил против членства Украины в ЕС.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил визит Сибиги и встречу с ним в Будапеште.
- На этой неделе встретимся с Андреем Сибигой в Будапеште, чтобы обсудить венгерско-украинские отношения. Мы верим в диалог и всегда готовы к переговорам. Но мяч на стороне Украины: настоящий прогресс возможен только при условии полного восстановления прав, отобранных у венгров на Закарпатье, - написал он в соцсети Х.