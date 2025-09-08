Лукашенко назвал «самую большую проблему сегодня в Беларуси» 8 8.09.2025, 18:05

Она связана с Россией.

Самая большая проблема сегодня для Беларуси — найти новые рынки сбыта для отечественной продукции, которую мы не можем продать «в силу определенных, объективных причин» в России. Об этом рассказал Александр Лукашенко на встрече с председателем «палаты представителей» Игорем Сергеенко.

Александр Лукашенко отметил недавний визит спикера нижней палаты парламента во Вьетнам, где речь велась в том числе о возможностях сотрудничества с БЕЛАЗом и «Белшиной». Он отметил, что «потихоньку надо заходить» на рынки «дальней дуги».

— Вы чувствуете и знаете, что это самая большая проблема сегодня в Беларуси — заместить тот объем, который мы не можем сегодня продать в силу определенных, объективных причин в Российской Федерации, и на треке дальней дуги мы должны в этом плане работать, — акцентировал внимание Лукашенко.

В этом контексте узурпатор подчеркнул правильность курса на сотрудничество с Вьетнамом. Как пишет пресс-служба Лукашенко, «основу для взаимодействия создают дружественные связи, сложившиеся со времен Советского Союза и контакты на высшем уровне, хорошие отношения между лидерами двух стран».

«С президентом [Вьетнама] мы встречались в Китае. Я его знаю давно, очень сильный приличный человек. Тем более и он, и страна нацелены на сотрудничество с нами», — заметил Лукашенко.

Он добавил, что в ближайшее время вместе с МИДом будет рассмотрен вопрос об обмене визитами.

Напомним, в октябре 2024 года совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку сразу до 21,00% годовых. Свои действия регулятор объяснил необходимостью обуздать растущую инфляцию.

«Инфляция складывается существенно выше июльского прогноза Банка России. Продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — объяснялось в заявлении российского ЦБ.

Высокая ключевая ставка делает кредиты в банках слишком дорогими, их не берет бизнес и население, а это снижает спрос, объясняла Русская служба ВВС.

