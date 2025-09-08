Рада БНР наградила медалями белорусских добровольцев, которые воюют в Украине

Рада БНР наградила медалями белорусских добровольцев, которые воюют в Украине2
- 8.09.2025, 18:15
Награды получили 75 человек.
В День белорусской воинской славы Рада Белорусской Народной Республики наградила медалями «За боевые заслуги» несколько десятков добровольцев в составе Вооруженных сил Украины.
«В 1514 году наши предки победили намного большее московское войско, — говорится в обращении председателя Рады БНР Ивонки Сурвиллы. — Сегодня мужество проявляете вы, сражаясь против российских агрессоров в Украине. Именно в этой битве решается и судьба Беларуси, и будущее всего европейского континента».
За личную отвагу награждены бойцы Полка Калиновского и подразделения «1514», всего 75 человек, из них 12 офицеров отмечены офицерскими (золотыми) медалями. Девять бойцов награждены посмертно.
В прошлые годы Рада БНР награждала белорусских добровольцев, сражающихся с российскими агрессорами в Украине, медалями Ордена Погони и медалью За боевые заслуги.
Боец Полка Калиновского, один из основателей «Белого легиона» Мирослав Лазовский и боец Второго интернационального легиона Вооруженных сил Украины Мария Зайцева были посмертно удостоены Ордена Железного Рыцаря.