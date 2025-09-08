В Казахстане появится министерство искусственного интеллекта 8.09.2025, 18:21

Об этом сообщил президент страны.

В Казахстане создадут министерство искусственного интеллекта и цифрового развития. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев, озвучивая послание народу, его слова приводит телеграм-канал пресс-службы главы республики Aqorda.

«Чтобы стать частью нового технологического уклада, потребуется перестроить всю систему государственного управления, — сказал Токаев. — <...> Нужно образовать Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития».

Токаев уточнил, что ведомство возглавит один из вице-премьеров.

По его словам, правительство должно «обеспечить тотальное внедрение искусственного интеллекта для модернизации всех сфер экономики».

Также Токаев поручил ускорить принятие Цифрового кодекса.

Министерство искусственного интеллекта Республики Казахстан не существует как отдельный орган. Однако в рамках Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана в июле 2024 года был создан комитет искусственного интеллекта и развития инноваций. Этот комитет отвечает за формирование и реализацию государственной политики в области искусственного интеллекта и создание условий для его развития.

В январе Токаев призвал расширить криптовалютную инфраструктуру страны. Он отметил необходимость адаптации к новому глобальному технологическому укладу, включающему широкое использование криптовалют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com