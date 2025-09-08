Медведев заявил, что Финляндия готовится к нападению на Россию 6 8.09.2025, 18:27

Зампред Совбеза РФ написал странную колонку.

Финляндия после вступления в НАТО под видом укрепления обороны готовит «плацдарм» для нападения на Россию, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Хельсинки проводит конфронтационный курс на подготовку к войне с Россией, похоже, готовя плацдарм для нападения на нас», — написал он в колонке для ТАСС. По словам Медведева, Североатлантический альянс «всецело вовлечен в эти дела и сейчас интенсивно осваивает все пять операционных сред Суоми (название Финляндии на финском языке. — Прим.): сушу, море, воздух, космос и киберпространство».

В частности, в непосредственной близости от границы с Россией идет «создание штабной структуры передовых сухопутных сил альянса», численность которых может быть увеличена до полноценной бригады — 5 тыс. человек, отметил Медведев. Он также упомянул о развертывании штаба регионального командования сухопутных войск НАТО в городе Миккели и появлении нового гарнизона в населенном пункте Ивало, который расположен в 40 км от российской территории. Медведев обвинил президента Финляндии Александра Стубба в подталкивании страны к военному конфликту, добавив, что «жажду поживиться за счет России вкладывали в финские умы еще при Гитлере».

При этом зампред Совбеза пригрозил Хельсинки, что «очередная агрессия против России» приведет «к краху финской государственности уже навсегда». «Миндальничать, как в 1944 году, с ними уже никто не будет. Читать им добрые сказки про муми-троллей тоже. Как говорится, sitä saa, mitä tilaa — что заказываешь, то и получаешь», — заключил Медведев.

До этого в ходе рабочей поездки в Ленинградскую область зампред Совбеза сообщил, что Владимир Путин дал поручение укрепить границу с Финляндией. На заседании с местными чиновниками Медведев анонсировал строительство фортификационных сооружений в приграничных районах. «Мы не можем игнорировать тот факт, что Финляндия в настоящий момент является участником Североатлантического альянса. А это предопределяет изменение наших военных подходов к обустройству границы и к отражению возможных недружественных актов», — пояснил зампред Совбеза.

Финляндия вступила в НАТО весной 2023 года, отказавшись от десятилетий военного нейтралитета после полномасштабного вторжения России в Украину. За ней последовала Швеция, завершившая процесс присоединения весной 2024 года. Это увеличило протяженность границы НАТО с Россией вдвое — более чем на 1300 километров.

Владимир Путин изначально объяснял нападение на Украину необходимостью не допустить расширения НАТО, однако после подачи заявок Финляндией и Швецией заявил, что их вступление в альянс Москва «не рассматривает как серьезную угрозу». «Хочется им — пожалуйста», — говорил он.

