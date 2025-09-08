Назначен новый начальник Департамента по гражданству и миграции

Назначен новый начальник Департамента по гражданству и миграции1
- 8.09.2025, 18:40
Предыдущий занимал должность 16 лет.
8 сентября Лукашенко подписал указ, согласно которому Иван Новиков назначен начальником Департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел.
Иван Новиков заменил на этом посту 54-летнего Алексея Бегуна, который занимал его с 16 апреля 2009 года, то есть уже более 16 лет.
Ранее Новиков занимал должность заместителя начальника Главного управления собственной безопасности МВД.