В РФ детский утренник с песней «Отмените войну» признали «дискредитацией армии»
- 8.09.2025, 18:53
Воспитательницу лицея РЖД в Уссурийске оштрафовали.
Воспитательницу лицея РЖД в Уссурийске Дину Анищик оштрафовали на 30 тысяч рублей за выступление детской театральной студии на празднике, посвященном Дню Победы. Уссурийский районный суд Приморского края признал песню «Милые добрые взрослые, отмените войну!» и плакаты «Нет войне!» «дискредитацией армии», сообщает «Вёрстка», изучившая картотеку суда.
Инцидент произошел во время фестиваля детского творчества, где воспитанники театральной студии «Радуга» под руководством Анищик исполнили песню и продемонстрировали плакаты с антивоенными лозунгами на русском, украинском и английском языках. Полиция, обнаружившая запись выступления, инициировала психолого-лингвистическую экспертизу.
Сотрудник Владивостокского государственного университета, проводивший исследование, заключил, что в выступлении содержатся «признаки побуждения к противодействию исполнению государственными органами РФ своих полномочий». Суд согласился с этими выводами, признав выступление «призывом к прекращению специальной военной операции».
Анищик, работающая воспитателем с 2001 года, не признала вину. Она пояснила, что выступление было заранее согласовано с организаторами фестиваля, а надписи на трех языках отражают участие разных народов в борьбе с фашизмом.
Как отмечает «Вёрстка», песня «Отмените войну» была написана членом Союза писателей России Татьяной Ветровой и ранее неоднократно исполнялась на детских мероприятиях, посвященных годовщинам военных конфликтов.