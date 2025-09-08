Орландо Блум рассказал о возможном возвращении Леголаса в новом «Властелине колец» 8.09.2025, 18:59

Уже известно, что фильме появятся Фродо и Гэндальф.

Новый спин-офф «Властелин колец: Охота на Голлума» может вернуть на экран некоторых любимых персонажей, но актер Орландо Блум пока не получил предложений вернуться к роли Леголаса. Премьера картины запланирована на декабрь 2027 года, а за режиссуру отвечает оригинальный исполнитель Голлума Энди Серкис, пишет Screenrant (перевод — сайт Charter97.org).

В августе актер Иэн Маккеллен сообщил, что помимо Голлума в фильме появятся Фродо и Гэндальф, а слухи предполагают возможное участие Вигго Мортенсена (Арагорн), хотя сам актер пока молчит.

Блум признался, что пока не получал предложений о возвращении к роли: «Я на самом деле ничего не слышал. Не знаю. Фильм сосредоточен на Голлуме, так что все возможно». Актер добавил, что он расстроится, если Леголаса будет играть кто-то другой: «Я бы не хотел видеть кого-то другого в роли Леголаса. Что они будут делать? Поставят другого Леголаса?»

Фанаты и комментаторы обсуждают, как фильм будет адаптировать историю, где Арагорн ловит Голлума после празднования дня рождения Бильбо. Поскольку с окончания оригинальной трилогии режиссера Питера Джексона пройдет 24 года, возможны либо цифровое омоложение актеров, либо перераспределение ролей.

В оригинальной истории именно Леголас отправляется в Ривенделл, чтобы сообщить о побеге Голлума, что открывает сюжет для его возможного возвращения и участия в Совете Элронда. Таким образом, включение Леголаса в фильм могло бы быть логичным и не ограничиваться камео.

Тем не менее сюжету пока не раскрывается, и Серкис может существенно отклониться от первоисточника.

