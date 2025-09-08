Лукашенко требовал, чтобы яблоки были по карману людям: что из этого вышло 1 8.09.2025, 19:38

2,774

Пользователи соцсетей спустя полгода проверили.

Белорусы удивляются ценам на яблоки и обсуждают их стоимость в TikTok. При этом люди вспоминают, как в начале года Александра Лукашенко требовал от правительства, чтобы «людям должно быть по карману самое простое», речь шла в том числе про яблоки, пишет «Зеркало».

Одна из тиктокерш показала цены на яблоки в магазине «Евроопт». В продаже были фрукты из Польши (по 5,45 рубля за килограмм), Китая (7,29 рубля), Азербайджан (6,17 рубля) и «о, чудо — Беларуси» (5,09 рубля). Блогерша отмечает, что «яблоки дороже бананов».

Тремя днями ранее эта тиктокерша и вовсе не нашла в продаже отечественный фрукт. «Как и зимой, как и весной беларусских яблок нет. Польша опять вырастила, а мы никак нет, — отмечала она. — Молдова нам яблочки прислала. Беларусских в магазине нет».

Вот какие комментарии оставили под этими видео:

«В Польше 3 злотых (около 2,5 рубля по курсу Нацбанка на 8 сентября. — Прим. ред., а в Беларуси — 3 евро».

«Это потому что в личных подворьях нет яблок от слова совсем, вымерзли. В этом году цены будут такие. Я покупать не буду, у меня варенье с прошлого года, буду кушать».

«Придется есть груши, у меня в этом роду их завались».

«Придется есть груши, у меня в этом году их завались».

«Ужас — яблоки в Беларуси 12 рублей. Куда смотрит власть? Как людям жить с такими ценами?»

«Один вопрос — зачем такие цены ставить, их никто не покупает. Они лежат и гниют, а потом продавцам в счет зарплаты отдают. Не понимаю я этой финансовой политики».

«Этот год неурожай для яблок, замерзли после того, как зацвели. Сады почти у всех пустые. Поэтому и цена такая».

Еще в одном видео показали яблоки, цены на которые превышали 10 рублей за килограмм. Причем видео сопровождали озвучкой с требованием Александра Лукашенко, что «людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки».

Напомним, ранее в феврале этого года во время совещания по ценам политик отчитал правительство за «не такую оптимистичную» статистику по стоимости некоторых товаров.

В первую очередь речь идет о стоимости овощей, которые зимой дорожают на 15−20%.

— А что вы мне обещали в правительстве? Я не прошу вас регулировать привозную экзотику, всякие там артишоки или авокадо. Пусть это авокадо стоит столько, сколько стоит. Людям должно быть по карману самое простое: капуста, лук, картошка, морковка, яблоки, — заявил тогда политик.

В службе доставки Green сейчас доступны два сорта беларусских яблок (по 5,29 и 5,5 рубля) и один импортный по 10,99 рубля (страна не указана). В «Е-доставке» можно купить этот фрукт из Чили (7,85 рубля), Азербайджана (6,64 рубля), Польши (5,85 рубля) и России (5,95 рубля).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com