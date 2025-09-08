В Беларуси продают ретроавтомобиль почти за $10 миллионов 3 8.09.2025, 19:53

2,768

Как он выглядит.

На популярной белорусской интернет-площадке по продаже автомобилей av.by появился очень редкий ретроавтомобиль — Hispano-Suiza К6 1935 года выпуска. Такие машины выпускались в период с 1934 по 1937 год, пишет Tochka.by.

Автомобиль имеет двигатель 5,2 л, задний привод и максимальную скорость 145 км/ч. Если судить по фотографиям, за 90 лет он хорошо сохранился. На машине стоят московские номера, и раньше ее пытались продать в России.

Цена на него, кстати, за год выросла более чем в два раза — в 2024 году автомобиль хотели продать за $4,9 миллиона, а еще несколько дней назад — за $9,5 миллиона. Пробег также указан по-разному: в российском объявлении — 45 тысяч километров, в белорусском — 225 тысяч.

В свое время было выпущено всего 202 таких экземпляра, поэтому это один из самых редких и дорогих автомобилей на рынке. Тем не менее, эксперты отмечают, что реальная стоимость подобного ретроавтомобиля на аукционе составляет примерно $2 миллиона, поэтому предложенная сумма выглядит слишком высокой.

