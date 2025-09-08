Мерц заявил, что военная агрессия Путина не ограничится Украиной

Мерц заявил, что военная агрессия Путина не ограничится Украиной2
- 8.09.2025, 20:06
Канцлер ФРГ раскрыл «империалистический план» диктатора РФ.
«Империалистический план» диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина «не закончится завоеванием Украины, а будет лишь началом». С таким заявлением 8 сентября выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщают AFP.
Мерц заявил на конференции послов ФРГ, что «мы ежедневно и с нарастающей интенсивностью сталкиваемся с гибридными атаками России, в том числе на нашу инфраструктуру», и указал на «провокации Москвы в Северном и Балтийском морях».
По словам канцлера Германии, перед странами Европы «стоят исторические задачи», в первую очередь — «создание новой архитектуры безопасности, которая должна просуществовать несколько десятилетий».
«То, что мы называли либеральным мировым порядком, находится под давлением со многих сторон, в том числе внутри политического Запада. Между либеральными демократиями и осью автократий разразился новый конфликт между системами», — сказал он.
Мерц также заявил, что власти ФРГ приступили к наращиванию оборонного потенциала Германии — поскольку президент США Дональд Трамп ставит под сомнение будущую силу «Трансатлантического альянса». Канцлер уточнил — он хочет, чтобы Германия имела «самую сильную армию традиционного образца» в Европе.
Кроме того, Мерц призвал европейских союзников ФРГ «переоценить интересы» и активно развивать новые партнерские отношения по всему миру — из-за изменения отношений с США.
«Мы в Европе должны скорректировать наши интересы — без ложной ностальгии», — заявил канцлер
Хотя США остаются важным партнером, отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон теперь «ставит свои связи в зависимость от определенных интересов и тем», резюмировал Мерц.