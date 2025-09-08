закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 20:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мерц заявил, что военная агрессия Путина не ограничится Украиной

2
  • 8.09.2025, 20:06
  • 1,312
Мерц заявил, что военная агрессия Путина не ограничится Украиной

Канцлер ФРГ раскрыл «империалистический план» диктатора РФ.

«Империалистический план» диктатора страны-агрессора РФ Владимира Путина «не закончится завоеванием Украины, а будет лишь началом». С таким заявлением 8 сентября выступил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщают AFP.

Мерц заявил на конференции послов ФРГ, что «мы ежедневно и с нарастающей интенсивностью сталкиваемся с гибридными атаками России, в том числе на нашу инфраструктуру», и указал на «провокации Москвы в Северном и Балтийском морях».

По словам канцлера Германии, перед странами Европы «стоят исторические задачи», в первую очередь — «создание новой архитектуры безопасности, которая должна просуществовать несколько десятилетий».

«То, что мы называли либеральным мировым порядком, находится под давлением со многих сторон, в том числе внутри политического Запада. Между либеральными демократиями и осью автократий разразился новый конфликт между системами», — сказал он.

Мерц также заявил, что власти ФРГ приступили к наращиванию оборонного потенциала Германии — поскольку президент США Дональд Трамп ставит под сомнение будущую силу «Трансатлантического альянса». Канцлер уточнил — он хочет, чтобы Германия имела «самую сильную армию традиционного образца» в Европе.

Кроме того, Мерц призвал европейских союзников ФРГ «переоценить интересы» и активно развивать новые партнерские отношения по всему миру — из-за изменения отношений с США.

«Мы в Европе должны скорректировать наши интересы — без ложной ностальгии», — заявил канцлер

Хотя США остаются важным партнером, отношения стали менее очевидными, поскольку Вашингтон теперь «ставит свои связи в зависимость от определенных интересов и тем», резюмировал Мерц.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян