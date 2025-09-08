закрыть
1
  8.09.2025
CNN: Посланник ЕС по санкциям прибыл в США для обсуждения тактики давления на Россию

Дэвид О'Салливан встретится с американскими чиновниками.

Специальный представитель Европейского Союза по вопросам санкций Дэвид О'Салливан 8 сентября находится в Вашингтоне для обсуждения с представителями администрации США усиления давления на Россию. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Ожидается, что посланник ЕС по вопросам санкций встретится с представителями Министерства финансов США, чтобы обсудить и согласовать потенциальные меры в отношении Москвы в связи с эскалацией войны России против Украины.

Встречи состоятся на фоне заявления президента США Дональда Трампа о готовности ввести новые меры против Москвы.

Во встречах примут участие представители Белого дома, Государственного департамента США и Офиса торгового представителя США, сообщили собеседники, описывая переговоры как признак продвижения новых согласованных санкций против России.

7 сентября Трамп заявил, что ожидается, что европейские лидеры прибудут в Вашингтон в начале этой недели для обсуждения войны. Непонятно, имел ли он ввиду О'Салливана или других лидеров. Белый дом не уточнил, о ком идет речь.

