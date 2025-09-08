Белорусская велогонщица взяла серебро «Джиро Тосканы» 8.09.2025, 20:31

36-летняя Елена Омелюсик подтвердила статус сильнейшей белорусской шоссейной гонщицы.

Белорусская велогонщица Елена Омелюсик продолжает оставаться на высоте в международных стартах. 36-летняя спортсменка, выступающая за профессиональную команду UAE Development Team, заняла второе место в общем зачете многодневной гонки «Джиро Тосканы».

На третьем этапе Омелюсик остановилась в шаге от пьедестала, финишировав четвертой, но на заключительном этапе смогла подняться на вторую позицию. В итоговом протоколе она уступила лишь 14 секунд победительнице — голландке Элине Янсен.

Еще одна белоруска, Анна Терех, отметилась в спринтерской классификации промежуточных финишей, где завоевала первое место. В общем зачете Терех заняла 76-ю позицию.

Елена Омелюсик считается самой успешной белорусской шоссейной велогонщицей последних лет. На ее счету многократные победы на национальных чемпионатах, участие в Олимпийских играх и крупных международных стартах. В составе UAE Development Team она выступает с 2024 года, совмещая спортивную карьеру с ролью опытного лидера для молодых гонщиц.

