Белорусская велогонщица взяла серебро «Джиро Тосканы»
- 8.09.2025, 20:31
36-летняя Елена Омелюсик подтвердила статус сильнейшей белорусской шоссейной гонщицы.
Белорусская велогонщица Елена Омелюсик продолжает оставаться на высоте в международных стартах. 36-летняя спортсменка, выступающая за профессиональную команду UAE Development Team, заняла второе место в общем зачете многодневной гонки «Джиро Тосканы».
На третьем этапе Омелюсик остановилась в шаге от пьедестала, финишировав четвертой, но на заключительном этапе смогла подняться на вторую позицию. В итоговом протоколе она уступила лишь 14 секунд победительнице — голландке Элине Янсен.
Еще одна белоруска, Анна Терех, отметилась в спринтерской классификации промежуточных финишей, где завоевала первое место. В общем зачете Терех заняла 76-ю позицию.
Елена Омелюсик считается самой успешной белорусской шоссейной велогонщицей последних лет. На ее счету многократные победы на национальных чемпионатах, участие в Олимпийских играх и крупных международных стартах. В составе UAE Development Team она выступает с 2024 года, совмещая спортивную карьеру с ролью опытного лидера для молодых гонщиц.