Компания Nike сменила свой культовый слоган 8.09.2025, 21:02

Лозунг решили изменить спустя почти 40 лет.

Спортивный бренд Nike запускает новую рекламную кампанию. В связи с этим уходит один из самых узнаваемых слоганов в мире.

Лозунг Just Do It («Просто сделай это») заменяют на Why Do It? («Зачем это делать?»), который переосмысливает концепцию бренда.

Новая кампания рассчитана на современное поколение. В ней Nike старается не фокусироваться на внешних достижениях спортсменов, а отражает внутреннюю мотивацию.

Согласно новой философии бренда, величие заключается в самом выборе действовать, а не только в результате.

Кампания призвана вдохновить молодое поколение на создание «следующей главы» в истории спорта.

В рекламном ролике Nike снялись мировые звезды, среди которых теннисист Карлос Алькарас, баскетболист Леброн Джеймс, бегун Сакуон Баркли и другие атлеты.

Оригинальный слоган Just Do It был запущен в 1988 году.

