Компания Nike сменила свой культовый слоган
- 8.09.2025, 21:02
Лозунг решили изменить спустя почти 40 лет.
Спортивный бренд Nike запускает новую рекламную кампанию. В связи с этим уходит один из самых узнаваемых слоганов в мире.
Лозунг Just Do It («Просто сделай это») заменяют на Why Do It? («Зачем это делать?»), который переосмысливает концепцию бренда.
Новая кампания рассчитана на современное поколение. В ней Nike старается не фокусироваться на внешних достижениях спортсменов, а отражает внутреннюю мотивацию.
Согласно новой философии бренда, величие заключается в самом выборе действовать, а не только в результате.
Кампания призвана вдохновить молодое поколение на создание «следующей главы» в истории спорта.
В рекламном ролике Nike снялись мировые звезды, среди которых теннисист Карлос Алькарас, баскетболист Леброн Джеймс, бегун Сакуон Баркли и другие атлеты.
Оригинальный слоган Just Do It был запущен в 1988 году.