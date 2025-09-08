закрыть
8 сентября 2025, понедельник, 21:10
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Компания Nike сменила свой культовый слоган

  • 8.09.2025, 21:02
Компания Nike сменила свой культовый слоган

Лозунг решили изменить спустя почти 40 лет.

Спортивный бренд Nike запускает новую рекламную кампанию. В связи с этим уходит один из самых узнаваемых слоганов в мире.

Лозунг Just Do It («Просто сделай это») заменяют на Why Do It? («Зачем это делать?»), который переосмысливает концепцию бренда.

Новая кампания рассчитана на современное поколение. В ней Nike старается не фокусироваться на внешних достижениях спортсменов, а отражает внутреннюю мотивацию.

Согласно новой философии бренда, величие заключается в самом выборе действовать, а не только в результате.

Кампания призвана вдохновить молодое поколение на создание «следующей главы» в истории спорта.

В рекламном ролике Nike снялись мировые звезды, среди которых теннисист Карлос Алькарас, баскетболист Леброн Джеймс, бегун Сакуон Баркли и другие атлеты.

Оригинальный слоган Just Do It был запущен в 1988 году.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Невидимая война России против Европы
Невидимая война России против Европы Петр Олещук
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением
Эти слова Трампа Польша ждала с нетерпением Михал Шулджиньский
Путину стоит пересадить себе голову
Путину стоит пересадить себе голову Альфред Кох
А летают ли эти ракеты — неизвестно
А летают ли эти ракеты — неизвестно Сергей Асланян