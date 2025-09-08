закрыть
Во время теракта в Иерусалиме погиб раввин родом из Беларуси

  • 8.09.2025, 21:05
  • 1,844
Во время теракта в Иерусалиме погиб раввин родом из Беларуси

Мордехай Штейнцаг работал в нашей старне врачом.

В Иерусалиме 8 сентября произошел теракт, в результате которого погибли четыре человека, а несколько были ранены. Среди погибших — 79-летний раввин Мордехай Штейнцаг, которого также называли Доктор Марк, и который родом из Беларуси.

Сообщается, что Мордехай Штейнцаг родился и долго жил в Беларуси. Он работал врачом, занимался восстановлением спортсменов после травм, активно пропагандировал здоровый образ жизни.

После переезда в конце 1980-х в Израиль он открыл в городе Бейт-Шемеш пекарню органического хлеба «Доктор Марк».

Штейнцаг был известен как человек, который помогал другим, занимался распространением знаний о здоровье и изучением Торы, поддерживал многочисленные семьи и молодежь, участвовал в жизни синагог.

