8 сентября 2025, понедельник, 22:15
В Белграде прошел очередной массовый протест

  • 8.09.2025, 21:39
Тысячи студентов выкрикивали лозунги против президента Вучича.

Тысячи студентов-протестующих выкрикивали лозунги против президента Сербии Александара Вучича на митинге в центре Белграда в понедельник, 8 сентября, обвиняя полицию в жестокости во время недавних антиправительственных демонстраций.

Об этом пишет AP.

Как отмечается, протестующие требовали наказать полицейских, ответственных за чрезмерное применение силы во время месяцев беспорядков, в том числе за якобы угрозы изнасилования студентки.

Студентка Николина Синжелич, задержанная в прошлом месяце во время протестов, заявила, что во время заключения ее «били и сексуально домогались».

«Они (правительство) бьют нас, потому что боятся нас», – сказала Синджелич в речи перед штабом специального полицейского подразделения, командира которого она обвинила в угрозах изнасилованием.

Толпа бурно поддержала речь Синжелич, скандируя «Ему конец», имея в виду президента Сербии.

