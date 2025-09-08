Жена композитора Эдуарда Ханка впервые назвала его настоящее имя
- 8.09.2025, 21:51
- 2,138
Известный белорусский композитор сменил имя, учась в консерватории в Москве.
Известный белорусский композитор Эдуард Ханок вместе с супругой Евлалией стали гостями программы телеканала «Беларусь 1» под названием «Скажинемолчи». Пара вместе уже 63 года, они понимают друг друга, кажется, даже не с полуслова, а с полувзгляда. Евлалия Ивановна, среди прочего, поделилась самой настоящей сенсацией: ее муж, оказывается, в свое время поменял имя.
Как оказалось, у Эдуарда был старший – на 9 месяцев – брат, а его мама, ожидая второго ребенка, очень хотела девочку и даже придумала звучное имя: Эльвира.
– Не получилась Эльвира, будет Эльвир. Мы познакомились, все вокруг называют его Эдик. Я пришла к ним в дом, в гости, а его мама мне говорит: «Так, Ляля, его не Эдик зовут!» А мы уже три дня были знакомы, - рассказала жена композитора.
В общем, как оказалось, многие годы Эдуард Ханок по паспорту был Эльвиром.
– Он поменял имя, когда родилась дочь Руслана, ее записали «Эльвировна». Я сказала: «До каких пор?». Я потребовала. Он, учась в консерватории в Москве, поменял имя, - отметила Евлалия Ивановна.
Эдуард Ханок в шутку сказал, что, быть может, ему сейчас стоит взять творческий псевдоним: Элик.
– Было бы очень красиво: я – Элик, а она – Ляля, - рассмеялся Эдуард Семенович.