Украинские дроны атаковали НПС «Второво» во Владимирской области РФ 8.09.2025, 22:01

Удары были нансены прошлой ночью.

Украинские защитники в воскресенье, 7 сентября, ночью ударили по нефтеперекачивающей станции «Второво» во Владимирской области.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта «Мадяра» Бровди в Facebook.

«Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС «Второво», Транснефть (Пенкино, Владимирская область, РФ) немного попортилась», - написал «Мадяр “.

Он уточнил, что по НПС ударили бойцы 14 полка Сил беспилотных систем ВСУ.

«Бензин становится жидкостью дефицитной, а газ и нефть - скоросгораемыми», - добавил командующий СБС.

НПС «Второво» - это промежуточная продуктоперекачивающая станция («ППС Второво»), относящаяся к инфраструктуре ПАО «Транснефть».

ППС «Второво» играет важную роль в транспортировке нефтепродуктов и является ключевым компонентом инвестиционного проекта «Север», нацеленного на развитие трубопроводной инфраструктуры для увеличения экспортных мощностей.

