Россия предложила Китаю несуществующий в природе авиадвигатель 8.09.2025, 22:15

1,208

Он находится на стадии разработки.

Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил о готовности Москвы поставить Китаю перспективный авиадвигатель ПД-26 для разрабатываемого китайского дальнемагистрального широкофюзеляжного самолета. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ключевая особенность предложения заключается в том, что самого двигателя ПД-26 пока не существует — он находится в стадии разработки. По словам Мантурова, этот двигатель планируется создать на базе газогенератора ПД-35 и использовать в перспективе для транспортного самолета Ил-96 и модификаций МС-21-500/600, передает The Moscow Times.

«Пока самого самолета нет, поэтому как самолет появится, эти поставки появятся. Мы готовы к осуществлению таких поставок», — заявил вице-премьер, подчеркнув, что окончательное решение остается за китайскими партнерами. Мантуров также отметил, что Россия не раскрывает детали сотрудничества в чувствительных областях: «Мы стараемся не озвучивать те направления, которые к таким чувствительным направлениям относятся, чтобы не смущать коллег».

Предложение Китаю прозвучало на фоне провала масштабной программы возрождения российского авиапрома. Как сообщал Reuters со ссылкой на данные швейцарского сервиса ch-aviation, из 15 запланированных на 2025 год пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам лишь один.

Программа, запущенная после начала войны в Украине для замены недоступных Boeing и Airbus, оказалась невыполнимой. Вместо запланированных 82 самолетов в 2025 году флот гражданской авиации России за 2022–2025 годы пополнился лишь на 13 новых бортов — 12 «Суперджетов» и один Ту-214, который используется исключительно для перевозок Мантурова.

Как отметил анонимный источник в авиаотрасли, для полноценного возрождения авиапрома в России «нет ни компонентной базы, ни технологий, ни заводов, ни инженеров». На создание всего этого с нуля, по его оценкам, потребуются «годы, если не десятилетия».

