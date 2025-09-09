Стивен Кинг обрушился на Трампа 9.09.2025, 2:34

Известный писатель оскорбил президента США.

Американский писатель Стивен Кинг заявил, что его беспокоит один возможный «ужасный» сценарий, согласно которому Дональд Трамп останется президентом США на третий срок. Кинг рассказал об этом в интервью MSNBC.

«Худшее, что я могу представить, это то, что он останется на третий срок, ведь он идиот, не так ли? Он даже не читает [книги]. Я не хочу использовать слово «сумасшедший», потому что на самом деле я так не думаю, но он, безусловно, опасен», — сказал Кинг.

В августе в интервью газете The Guardian Кинг заявил, что посчитал бы «хорошей концовкой» для Трампа его импичмент. Тогда он также рассказал, что самым плохим сценарием стало бы нахождение Трампа на посту президента США после окончания второго срока.

