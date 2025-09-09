закрыть
В Беларуси пройдет фестиваль гигантской еды

  • 9.09.2025, 3:18
В Беларуси пройдет фестиваль гигантской еды

Попробовать тоже дадут.

Уже скоро в Гомеле заработает фестиваль «Гигантомания». Чем он будет удивлять на этот раз, рассказали в газете «Гомельские ведомости».

Мероприятие пройдет 13 сентября. Оно будет посвящено 883-летию города. Попасть туда сможет любой желающий, попробовать лакомства – тоже.

Участники фестиваля оформят отдельные дегустационные зоны, чтобы можно было не только попробовать блюда, но и сделать с ними оригинальные фото. Для детей откроют игровые интерактивные площадки.

На предприятии ОАО «Милкавита» приготовят свой сырок Latte Barista со вкусом кокоса весом в 20 кг. Также можно будет оценить такой же по весу кусок сливочного масла с добавками.

Сладкое на этом не заканчивается. Легендарную конфету «Аэрофлотская» увеличат до 17 кг, а производитель известного мороженого Jattis представит 15-киллограмовую версию холодного десерта.

Местный завод ОАО «Гомельхлебпром» угостит собравшихся пирогом площадью около 7,5 м.

Будет возможность увидеть и гигантский бутерброд. Его приготовят из двухметровой палки колбасы и такого же по длине батона.

Чтобы не есть всухомятку, на фестивале также будут 100-литровые бочки майонеза «Провансаль Гомельский 67» и «Провансаль 50 с лимонным соком».

Также у посетителей мероприятия появится возможность выиграть пачку чипсов весом в килограмм.

