ВСУ ударили по штабу террористов из «ДНР» 9.09.2025, 7:34

2,532

Также ракетами был поражен также бывший завод «Топаз».

Вечером 8 сентября подконтрольные России территории Донецка, Макеевки и Енакиево подверглись массированным ударам с использованием ракет и ударных дронов. По информации местных пророссийских пабликов, а также украинских блогеров, в городах зафиксированы «прилеты» и возгорания.

Наиболее интенсивный обстрел пришелся на центр Донецка, где мог быть поражен штаб так называемой «Народной милиции ДНР», пишет «Диалог».

Официально факт атаки подтвердил лишь оккупационный «мэр» Донецка Алексей Кулемзин, отметивший применение беспилотников. В то же время руководители «ДНР» и «мэры» Макеевки и Енакиево комментариев по инциденту пока не предоставили.

По данным осинтерского канала Dnipro Osint, в Донецке крылатыми ракетами был поражен также бывший завод «Топаз». Промзона неоднократно использовалась оккупантами для размещения военной техники и личного состава, что делало объект «сладкой мишенью» для ударов. Последствия ударов пока неизвестны, но источник обещает предоставить больше подробностей со временем.

